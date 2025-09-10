Doloroso relato del hermano del joven fallecido: "Le atravesaron el corazón"

El asesinato de David Rodríguez, un joven vendedor ambulante de 23 años, puso en evidencia la violencia persistente que hay entre los comerciantes informales en el centro de Bogotá, especialmente por el sector de la carrera séptima con calle 22, donde el chico terminó con múltiples lesiones.

David Rodríguez recibió múltiples heridas de arma blanca el pasado 5 de septiembre, esto tras una supuesta disputa territorial por el espacio público con otros vendedores, según informó El Tiempo, donde también informó que el joven falleció de manera inmediata.

“Tuvo una herida muy grande, me le atravesaron el corazón, los pulmones. No le dieron tiempo de nada. Me lo quitaron“, relató Camilo, hermano de la víctima del hecho de intolerancia para el rotativo, así mismo, comentó que se enteró de la noticia por una llamada telefónica.

“Él cogió su cicla y se fue. Horas después me llamó una conocida y me dijo que lo habían dejado tirado en la Plaza La Mariposa”, agregó el hermano de la víctima.



¿Qué están exigiendo la familia de David Rodríguez?

Allegados y familiares del joven David Rodríguez están solicitando a las autoridades locales revisar las cámaras de seguridad, con el fin de garantizar la justicia con su hijo. Según ellos destacan que las imágenes podrían tener información crucial para encontrar al responsable de este acto.

Sumado a lo anterior, desmienten la versión que afirma que David fue el responsable de la pelea, afirmando que él fue atacado a traición por la espalda sin capacidad de reacción, ni poderse defender.

Para Blu Radio, la hermana de David Rodríguez explicó que él no inició el pleito, ni esta situación ocurrió por una pelea, afirmando que el joven solo salió a comprar unas cosas para el puesto que tenía.

“Es mentira que mi hermano haya salido a buscar problemas o que todo fuera por una riña. Ese día fue a comprar lo que necesitaba para su puesto, iba solo en su bicicleta, en ese momento lo atacaron por la espalda”, aseguró en la entrevista.

Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, hasta el mes de agosto se han registrado 11.266 homicidios en Colombia. De ese total, 820 casos corresponden a mujeres, lo que refleja una preocupante tendencia al alza en los índices de violencia en el país.

