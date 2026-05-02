Omar Murillo reaparece en redes y publica foto con otro hombre: “Hay química”

Omar Murillo volvió a convertirse en el centro de la conversación tras una serie de publicaciones que sorprendió a sus seguidores, esto apenas unos meses después de confirmar su separación de la cantante Koral Costa, el artista viene centro de atención debido a su orientación.

Se conoció que este viernes 1 de mayo, Murillo compartió en sus redes sociales un carrusel de fotografías y videos en su cuenta oficial de Instagram. A lo largo de estas imágenes se le observa acompañado de otro hombre en un entorno deportivo, además de compartir un mensaje que llamó la atención.

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“Él dice que es solo entrenamiento… Yo digo que hay mucha química en este gimnasio”, afirmó Omar Murillo, sin embargo, esta publicación desató una ola de comentarios divididos, mientras unos aseguran que él está revelando su verdadera orientación, otros afirman que esto es una estrategía para mantenerse en la búsqueda de las personas.



La controversia actual llega en un momento de transición para el actor. Recordemos que en enero de este año, Koral Costa reveló públicamente que ambos habían decidido tomar caminos separados tras años de relación. Esto debido a que el proyecto de vida de cada uno era muy diferente.

¿Qué está haciendo Omar Murillo en España?

De igual forma, se conoció Oamr Murillo se encuentra radicado en España, donde estudia y gestiona negocios de restauración, mientras que Koral Costa permanece enfocada en sus proyectos profesionales en Colombia, pese a eso, mencionaron que pese a su ruptura siguen hablando.

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A pesar de la separación, continúan compartiendo sus restaurantes en territorio europeo, debido a que estos son un emprendimiento compartido. No obstante, una vez se anunció el fin de esta relación, comenzó a crecer la sombra de especulaciones en torno a Omar Murillo, debido a las publicaciones que éste compartió en sus redes sociales.

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En sus intervenciones a través de historias de Instagram, el actor mantiene una posición ambigua sobre su orientación, esto debido a que no ha confirmado ni desmentido las especulaciones.

Por ahora, Omar Murillo continúa su vida en España, dejando que el público saque sus propias conclusiones sobre este tema, afirmando que la gente no debería generar nada por el hecho de posar en una foto con otro hombre.

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