Si tus aplicaciones hacen esto raro en tu celular, podrías estar siendo vigilado

Las aplicaciones móviles se han convertido en herramientas indispensables para millones de personas. Desde redes sociales y plataformas de mensajería hasta videojuegos y aplicaciones bancarias, gran parte de la vida digital pasa hoy por el celular. Sin embargo, esa misma dependencia también ha abierto la puerta para que ciberdelincuentes aprovechen aplicaciones falsas o alteradas para robar información personal.

Aunque muchas personas creen que descargar desde tiendas oficiales es suficiente, expertos en ciberseguridad aseguran que incluso allí pueden llegar a colarse aplicaciones maliciosas disfrazadas de herramientas legítimas.

Las señales que podrían indicar que una app no es segura

De acuerdo con la publicación, uno de los primeros aspectos que debe generar sospecha son los permisos excesivos. Por ejemplo, aplicaciones sencillas que solicitan acceso al micrófono, cámara, ubicación o contactos sin una razón clara podrían estar recopilando información innecesaria del usuario.

También existen otras señales que no deberían pasarse por alto. Entre ellas están los errores ortográficos en la descripción de la app, nombres similares a plataformas reconocidas, cambios constantes sin explicación en las actualizaciones o diseños muy parecidos a aplicaciones oficiales, pero con detalles de baja calidad.

Los expertos además recomiendan revisar la reputación del desarrollador y desconfiar de aplicaciones que aparentan ser muy populares pero cuentan con pocas descargas o comentarios sospechosamente positivos. En algunos casos, los delincuentes crean reseñas falsas para generar confianza y lograr más instalaciones.

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Otro punto clave es evitar descargar archivos APK o aplicaciones desde enlaces enviados por mensajes, redes sociales o páginas desconocidas. Investigaciones sobre malware en Android han mostrado que las tiendas alternativas y descargas externas suelen representar un riesgo mucho mayor para los usuarios.

Entre las aplicaciones que más alertas han generado en los últimos años aparecen falsas VPN gratuitas, herramientas de edición, apps financieras fraudulentas y supuestos asistentes de inteligencia artificial que en realidad buscan capturar datos personales o bancarios.

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Si una aplicación comienza a mostrar publicidad invasiva, consume batería de manera exagerada, activa permisos sin explicación o provoca comportamientos extraños en el dispositivo, los especialistas recomiendan eliminarla de inmediato, reiniciar el celular y ejecutar un análisis de seguridad.

Además de borrar aplicaciones sospechosas, expertos aconsejan mantener actualizado el sistema operativo, activar la autenticación en dos pasos y revisar periódicamente qué permisos tienen las apps instaladas. Muchas veces, el problema no es un “hackeo” complejo, sino accesos que los mismos usuarios terminan autorizando sin darse cuenta.