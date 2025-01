Descubren primera estafa del año usando aplicaciones de Daviplata y Transfiya

Con el pasar de los años pareciera que el alcance de los delincuentes no tiene límites y sus tácticas para estafar las vienen modificando para lograr afectar los servicios bancarios y las billeteras electrónicas existentes como Davivienda, Bancolombia , y plataformas como Daviplata y Nequi.

Los delincuentes se valen de métodos cada vez más complejos, como redes sociales, llamadas telefónicas y enlaces fraudulentos que puedan atraer a su posible víctima con el fin de engañarlas para vaciar sus cuentas.

Y con la llegada del nuevo año algunas personas suelen ser el objetivo para estos estafadores quienes buscan aprovecharse de la situación y logran acceder a plataformas para vaciar las cuentas de sus víctimas.

Así es la nueva estafa con Daviplata y Transfiya

Esta modalidad de fraude fue compartida por un conductor de taxi a través de su cuenta de TikTok. Este taxista, que trabaja con varias aplicaciones de transporte, contó cómo fue víctima de un intento de robo.

Según su testimonio, un supuesto pasajero que lo contactó mediante una aplicación de transporte le solicitó aceptar un pago anticipado a través de Daviplata, alegando que la persona que tomaría el servicio estaba retrasada en un hospital, el cual sería el supuesto punto de recogida.

El delincuente, además, le ofreció pagar un extra como compensación por la espera, aumentando el costo inicial del viaje de $25.000 a $40.000. Aunque el conductor comenzó a sospechar de la situación, decidió seguir la conversación para ver cómo reaccionaba el supuesto pasajero.

El estafador le indicó que debía hacer dos pagos de 20.000 pesos y que él debía aceptar la transacción para que la operación fuera exitosa.

El criminal justificó la transacción mencionando que el dinero provenía de una cuenta empresarial y que le pagaría a través de Transfiya, lo que hizo que la solicitud de pago pareciera extraña.

“En ese momento recibí un mensaje de texto de Transfiya, donde me notificaban que una persona me estaba pidiendo 20.000 pesos y debía aceptar dentro de Daviplata . Yo le dije: ‘No, pero es que dice que usted me está pidiendo dinero’", contó el taxista.

A pesar de las sospechas, el taxista decidió no aceptar el pago y alertó a sus seguidores sobre cómo operaba esta modalidad de estafa.

Otros casos registrados

Este no es el primer caos que sucede, pues luego de viralizarse el video del taxist surgieron varias reacciones de usuarios en TikTok asegurando que este modus operandi está siento muy usado en los últimos días.

Este tipo de incidentes muestran cómo los delincuentes están siempre a la vanguardia de las nuevas tecnologías y los servicios de pago digital para engañar a personas desprevenidas.

