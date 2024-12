Destapan video de verdadera reacción de vigilante durante millonario robo de zapatillas

En la madrugada del domingo 1 de diciembre de 2024, la tienda Adidas de Toberín, en Bogotá, sufrió un millonario robo que dejó pérdidas superiores a los 2.000 millones de pesos. Lo sorprendente del caso no solo fue el modo de operación de los ladrones, sino también la reacción de la vigilante de turno, cuya falta de atención y confianza en los sistemas de seguridad permitió el asalto sin que nadie pudiera impedirlo.

¿Cómo fue diseñado el robo?

A través de una pared lateral de un edificio vecino, los delincuentes lograron acceder al establecimiento. Según la denuncia realizada, los ladrones pasaron horas saqueando la tienda , llevándose 2.880 pares de zapatos, equivalente a una cifra cercana a los 1.800 millones de pesos.

El robo transcurrió entre las 2:00 y las 5:00 de la mañana, tiempo más que suficiente para que cualquier vigilante revisara las cámaras y alertara sobre la anomalía.

Revelan reacción de vigilante durante robo; juntó dos sillas

Revelan reacción de vigilante tras robo /Foto: redes sociales

El problema, según lo informado por la misma vigilante, fue que ella se quedó dormida durante el turno. A pesar de escuchar ruidos extraños, como taladros y martillos perforando la pared, ella no tomó las medidas adecuadas.

Después de hacer un reporte a la central de seguridad y solicitar la presencia de un supervisor, quien no detectó nada fuera de lo común en su recorrido , la vigilante se convenció de que todo estaba bajo control y se permitió dormir desde las 2:00 a.m. hasta las 6:30 a.m. Mientras tanto, los ladrones seguían con su trabajo, realizando el saqueo sin ningún obstáculo.

A pesar de la presencia de sensores de movimiento y alarmas en el área de ventas, la falta de revisión de las cámaras de seguridad contribuyó al desenlace fatal para la tienda.

El modo en que los ladrones operaron también fue ingenioso: sabían que el área de ventas estaba protegida por sensores de movimiento , por lo que tomaron la precaución de arrastrarse por el suelo para evitar activarlos. Además, se deslizaban las cajas con el objetivo de no generar ruidos que pudieran alertar a la vigilante o al sistema de seguridad.

Según el avance de la investigación, la empresa de vigilancia responsable deberá ahora indemnizar a Adidas por la pérdida económica que sufrió, tanto por la mercancía robada como por las pérdidas operativas, ya que la tienda tuvo que permanecer cerrada durante el 1 de diciembre, un día determinante para las ventas en plena temporada decembrina.

Millonario robo a tienda Adidas en el norte de Bogotá