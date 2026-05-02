Filtran quién sería el papá del hijo de Lina Tejeiro: apuntan a un reconocido empresario

El entretenimiento en Colombia se encuentra conmocionado tras la confirmación oficial del embarazo de la reconocida actriz Lina Tejeiro. Luego de varios meses de rumores y especulaciones en redes sociales, la llanera finalmente rompió el silencio a través de un emotivo video en el que mostró las primeras imágenes de su ecografía.

Para ello, la actriz utilizó una publicación vinculada a su marca personal, Coraje, donde compartió un mensaje profundo sobre su deseo de ser madre: “El coraje que nace del amor y del deseo de ser mamá. A veces entiendes todo, solo cuando lo empiezas a sentir”.

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En el video se observa la ecografía del bebé, lo que puso fin a las dudas de sus seguidores, quienes ya habían notado cambios en su apariencia y un comportamiento más reservado. Además, expresó que actualmente siente “dos corazones latiendo dentro de mí”, palabras que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.



¿Quién es el papá del hijo de Lina Tejeiro?

A pesar de que la actriz ha mantenido total discreción sobre su vida sentimental en los últimos meses, en redes sociales y algunos medios de entretenimiento han surgido versiones que vinculan a un empresario del sector musical como su posible pareja. Incluso, medios como Vibra mencionaron el nombre de Daniel Gómez; sin embargo, ni la actriz ni el señalado han confirmado esta información.

Se ha indicado que Gómez tendría un perfil alejado de las cámaras, pero con presencia en la industria musical, donde trabajaría en áreas como el manejo de artistas y el booking. También ha sido relacionado laboralmente con figuras del género urbano como Ryan Castro.

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Algunos seguidores han señalado supuestas pistas en redes sociales, como detalles y apariciones en el entorno cercano de la actriz, aunque nada de esto se trata de una confirmación oficial, debido a que la actriz decidió mantener reservado hasta el momento el nombre del papá de su futuro hijo. Mientras tanto, Lina Tejeiro se prepara para asumir el reto de la maternidad, proceso que ha descrito como “el poder de dar vida”.

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El anuncio también generó reacciones, entre ellas un mensaje de su expareja Andy Rivera, que algunos internautas interpretaron como una respuesta a esta nueva etapa. Por ahora, la identidad del padre del bebé sigue siendo un tema de especulación, mientras la actriz continúa enfocada en su proceso personal.