Fredy Guarín reaparece y desata rumores de reconciliación con una ex; ¿Sara Uribe?

En las últimas horas, el exfutbolista Fredy Guarín volvió a estar en el centro de atención del ojo público, en esta ocasión es porque aparecieron una serie de interacciones con la empresaria Andreina Fiallo. Esto debido a que ellos fueron pareja y duraron juntos hasta más de 13 años.

La relación entre Guarín y Fiallo se remonta a los inicios de la carrera profesional del deportista. Durante aproximadamente 14 años de matrimonio, tanto es así que Andreina lo acompañó en su paso por diversos clubes del fútbol europeo. Y de este vínculo nacieron sus dos hijos mayores, quienes siempre han sido el eje central de sus vidas.

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Sin embargo, la estabilidad de la pareja se vio afectada a mediados de 2016 por los rumores de la relación del exjugador con la presentadora Sara Uribe. A pesar de un intento de salvar el matrimonio, en 2017 se confirmó la ruptura definitiva, una separación que los medios siguieron de cerca.



Tras años de llevar vidas separadas Andreina incluso rehízo su vida con el futbolista Javier Reina, sin embargo, el panorama parece haber cambiado en marzo de 2026. El primer gran indicio de una tregua y cercanía emocional ocurrió durante la celebración de los 15 años de su hija Danna.

¿Por qué se llega a pensar que Fredy Guarín y Andreina Fiallo pueden volver?

Por medio de sus redes sociales, Fredy Guarín publicó una fotografía junto a Andreina en este evento familiar, acompañada de un mensaje "Aunque no vivimos juntos, siempre seremos familia". Este gesto fue interpretado como un avance significativo en su proceso de reconciliación emocional con ella.

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No obstante, lo que realmente disparó las alarmas de un posible romance fue la interacción en una reciente publicación de Fredy. En un video donde el exfutbolista compartía sus hábitos deportivos y personales, Andreina Fiallo reaccionó con emojis, incluyendo un corazón.

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A pesar de estos rumores, la prudencia sigue siendo la norma. Por un lado, Fredy Guarín se mostró enfocado en su recuperación personal y en la relación con sus hijos. Por su parte, Andreina ha mantenido un perfil reservado, priorizando sus proyectos y la fe, ante esto, no hay declaraciones oficiales que confirmen que la pareja haya decidido volver.

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