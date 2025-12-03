Sara Uribe le tira fuerte pulla a Fredy Guarín con un mensaje en sus redes sociales

sociales en especial con sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar unos apoyando a la creadora de contenido y otros rechazando sus palabras, en especial porque estas se refieren a su relación con Fredy Guarín.

Recordemos que la creadora de contenido es conocida por la cercanía que tiene con sus seguidores, debido a que es común que comparte varios aspectos de su vida personal en especial lo que está relacionado con su familia y sus sentimientos.

Durante su última publicación en redes sociales, Sara Uribe compartió un mensaje sobre el cumpleaños de su hijo, quien fue fruto de su relación con el exfutbolista Fredy Guarín, donde de manera indirecta la modelo le terminó mandando un mensaje a su expareja, comentario que se interpreta de diferentes formas en redes sociales.



¿Cuál fue el mensaje de Sara Uribe a Fredy Guarín?

Este primero de diciembre, la modelo publicó a TikTok un video acompañado de una foto que llamó la atención, donde se ve a la creadora de contenido paisa abrazada con su hijo, esto mientras están disfrutando de un paseo en un yate durante unas vacaciones en una isla.

Lo que llamó la atención en la publicación fue el mensaje compartido por Sara quien afirmó que: “Menos mal le creí todas las mentiras a tu papá, porque no sé qué sería de mi vida sin ti”.

Muchos cibernautas vieron este mensaje como una reflexión sobre su hijo y las vueltas de la vida. Sin embargo, otros usuarios interpretaron como una indirecta a Fredy Guarín, quien en las últimas horas habló sobre varios temas de su vida personal.

¿Qué dijo Fredy Guarín sobre sus hijos y Sara Uribe?

Durante una entrevista de La Red, el exjugador del Inter de Milán habló sobre su proceso para superar su adicción, además de los retos personales que tuvo que lidiar en los últimos años. Donde mencionó que trata de llevar su día paso a paso.

Sumado a esto, al momento de tocar su relación con Sara Uribe o de si estaba en sus planes tener otra relación sentimental, Guarín prefirió guardar silenció, donde afirmó que prefiere mantener su vida alejada del ojo público.

Finalmente, agradeció a la vida la oportunidad que le dio de poder contar su experiencia con las adicciones. Al punto que este intenta concentrarse en su bienestar y buscar lo mejor para su hijo, pese a las diferencias con su expareja.