Miles de familias en Bogotá podrían pagar menos de luz: así puede aplicar al beneficio

Miles de familias en Bogotá podrían empezar a pagar mucho menos en su factura de energía gracias a una nueva convocatoria lanzada por el Distrito. El programa, llamado Comunidades Energéticas, busca beneficiar a más de 2.000 hogares con descuentos que alcanzarían hasta el 60 % en el recibo de la luz durante varios años.

La iniciativa fue impulsada por la Secretaría Distrital del Hábitat junto al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y el Grupo Energía Bogotá. El objetivo principal es llevar energía limpia a sectores vulnerables de la ciudad y aliviar el impacto económico que representa el pago mensual de los servicios públicos.

La energía será producida mediante paneles solares instalados en los Centros Felicidad (CEFE) del Tunal y San Cristóbal. Según las autoridades, cerca del 90 % de la energía generada será distribuida entre los hogares beneficiados, mientras el resto abastecerá el funcionamiento de estos espacios públicos.



Estas son las familias que podrán acceder al beneficio

El programa está dirigido principalmente a hogares de estratos 1 y 2 ubicados en localidades como Usme, Tunjuelito, San Cristóbal, Sumapaz y Rafael Uribe Uribe. Además, las familias interesadas deben estar clasificadas en el Sisbén A, B o C y contar con una cuenta activa del servicio de energía con Enel.

Uno de los detalles que más llamó la atención es que no será obligatorio ser propietario de la vivienda para poder participar. Las autoridades explicaron que cualquier persona mayor de edad que habite el inmueble podrá hacer la inscripción al programa.

De acuerdo con las proyecciones del Distrito, las familias seleccionadas recibirán un alivio económico directo en la factura de energía durante cinco años. Incluso, algunos cálculos señalan que hogares de estrato 1 podrían reducir el valor de su recibo en más del 60 %.

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Las inscripciones se realizarán de manera gratuita y sin intermediarios. Además, la selección se hará por orden de registro hasta completar el cupo disponible para los 2.000 hogares priorizados.

El proyecto también hace parte de la estrategia de transición energética que adelanta Bogotá para promover el uso de energías limpias. Según información entregada por el Distrito, en los CEFE ya avanzan las instalaciones de más de 1.500 paneles solares que permitirán generar cerca de 100.000 kWh mensuales.

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La noticia ha generado gran interés entre los ciudadanos debido al incremento que han tenido los servicios públicos en diferentes regiones del país. Muchas familias ven este programa como una oportunidad para disminuir gastos mensuales y acceder a beneficios relacionados con energía sostenible.