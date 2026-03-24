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La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / LINK para descargar factura del impuesto predial en Bogotá; paso a paso

LINK para descargar factura del impuesto predial en Bogotá; paso a paso

Si quieres evitar filas y proteger tu bolsillo, aquí te damos la hoja de ruta para descargar tu factura digital, los plazos que no puedes olvidar.

LINK para descargar factura del impuesto predial en Bogotá; paso a paso
LINK para descargar factura del impuesto predial en Bogotá; paso a paso
Foto: Creada con IA
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 24 de mar, 2026

Si eres de los que cuida el bolsillo y ama a Bogotá, esta información te interesa. La ciudad ya puso en marcha la maquinaria para que te pongas al día con tus obligaciones de forma relajada y sin tanto trámite.

Desde marzo, se empezó a repartir un "regalito" masivo: nada más y nada menos que cinco millones de facturas físicas de los impuestos predial y de vehículos para este 2026.

Puedes leer: Revisa tu grupo del SISBÉN y aprende qué hacer si tu información no es correcta

La entrega arrancó con el predial y, poco a poco, irán llegando los recibos de tus vehículos a todas las localidades. Pero ojo, que no a todo el mundo le llega lo mismo.

Dependiendo de cómo te portaste en años anteriores, podrías recibir un sobre sencillo con tu factura, o un paquete más "robusto" que incluye una carta pedagógica llamada "Impuestos Bien Puestos".

Si por alguna razón tienes deudas pendientes al cierre de 2025, prepárate para ver una nota adicional que dice: “Está en mora. Póngase al día con Bogotá”, con todos los detalles de lo que debes e intereses acumulados.

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¿Cuándo pagar el impuesto predial y vehicular con descuento?

Aquí lo que importa es el ahorro. Si quieres que tu dinero rinda más, apunta estas fechas en tu calendario:

  • Impuesto predial: Tienes un 10 % de descuento si pagas antes del 17 de abril. Si prefieres esperar, el plazo máximo sin descuento es el 10 de julio.
  • Impuesto de vehículos: El descuento del 10 % va hasta el 15 de mayo. La fecha límite final sin rebajas es el 24 de julio.

¿Cómo saber si tu factura de impuesto predial es real?

En este mundo digital, nunca falta el que quiere pasarse de listo. Para que no caigas en cuentos, fíjate bien en tu recibo. Las facturas originales llegan a través de la empresa 4-72, vienen grapadas y selladas en los bordes.

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Lo más importante: nunca te pedirán consignar a cuentas bancarias personales o desconocidas; los pagos se hacen solo por canales oficiales. Verifica siempre el código QR que trae el documento para confirmar que todo sea legal.

Puedes leer: Personas que compraron vivienda con créditos VIS o VIP reciben alivio para reducir sus cuotas

¿Qué hacer si no te llega la factura de impuesto predial?

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Hay casos en los que el recibo físico no toca tu puerta, especialmente si tu predio tiene inconsistencias, si es un inmueble exento (como salones comunales o casas de estratos 1 y 2) o si los datos de tu vehículo están incompletos. En esos casos, la solución está a un clic de distancia en la Oficina Virtual.

Además, si te sientes generoso y quieres ver más obras en tu barrio, puedes sumar un 10 % de aporte voluntario a tu pago.

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Paso a paso para descargar tu factura digital de Impuesto Predial

Si eres de los que prefiere lo digital para evitar filas, sigue estos pasos sencillos:

  1. Entra al portal oficial de la Secretaría de Hacienda.
  2. Busca y haz clic en el botón que dice 'Paga Predial y Vehículos 2026'.
  3. Selecciona el tipo de impuesto y tu tipo de documento.
  4. Ingresa el número de tu documento y el CHIP del predio o la placa del vehículo.
  5. Supera el reCAPTCHA (demuestra que no eres un robot), acepta los términos y dale a 'Buscar'.
  6. ¡Listo! Selecciona 'Descarga tu factura' y guárdala en tu celular o computador.

Link oficial para trámites: https://www.haciendabogota.gov.co/

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