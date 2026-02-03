Fechas y descuentos para pagar impuesto predial y vehicular 2026 en Bogotá

Los contribuyentes en Bogotá deben programarse para cumplir con el pago de dos tributos clave durante el año: el impuesto predial y el impuesto vehicular. Ambos hacen parte del calendario tributario definido por la Secretaría Distrital de Hacienda y cuentan con plazos específicos, opciones de descuento por pronto pago y alternativas de pago por cuotas.

Tanto los propietarios de inmuebles como los dueños de vehículos matriculados en la capital deben revisar con atención el calendario tributario vigente. La Secretaría Distrital de Hacienda dispone cada año las fechas límite, los porcentajes de descuento y los mecanismos de pago habilitados, incluidos los canales digitales, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de estas obligaciones fiscales.

Conocer estas fechas permite evitar sanciones y organizar de forma anticipada las obligaciones financieras.



¿Cuándo pagar el impuesto predial en Bogotá y cómo obtener descuento?

El impuesto predial urbano es uno de los tributos principales que deben pagar los propietarios de bienes inmuebles en Bogotá. Para el año en curso, los contribuyentes pueden acceder a un descuento del 10 % por pronto pago si liquidan este impuesto antes de la fecha establecida por la Secretaría Distrital de Hacienda.



Plazo para obtener descuento: hasta el 15 de mayo de 2026.

hasta el 15 de mayo de 2026. Fecha límite sin descuento: 10 de julio de 2026.

Si un contribuyente necesita fraccionar el pago, puede hacerlo a través del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC) en cuatro partes. Las fechas para estas cuotas son las siguientes:



Primera cuota: 5 de junio de 2026.

5 de junio de 2026. Segunda cuota: 14 de agosto de 2026.

14 de agosto de 2026. Tercera cuota: 2 de octubre de 2026.

2 de octubre de 2026. Cuarta cuota: 4 de diciembre de 2026.

Las personas interesadas en acogerse al pago por cuotas deben realizar la declaración inicial en la Oficina Virtual de la Secretaría hasta el 8 de mayo de 2026 para activar esta modalidad.

¿Cuándo se debe pagar el impuesto vehicular en Bogotá?

Para el año gravable 2026, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá estableció los plazos para pagar el impuesto de vehículos registrados en la ciudad. Según el calendario tributario oficial, estos son los plazos y condiciones principales:



Descuento por pronto pago: los contribuyentes pueden pagar el impuesto de vehículos con 10 % de descuento si completan el pago antes del 15 de mayo de 2026 .

los contribuyentes pueden pagar el impuesto de vehículos con si completan el pago . Fecha límite sin descuento: si no se realiza el pago con descuento, la fecha máxima para pagar sin sanciones ni intereses es el 24 de julio de 2026.

si no se realiza el pago con descuento, la fecha máxima para pagar sin sanciones ni intereses es el Pago por cuotas (SPAC): la modalidad del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC) está disponible para el impuesto vehicular en 2026. Mediante esta opción, los contribuyentes pueden diferir el pago en dos cuotas sin intereses, siempre que presenten la declaración inicial antes del 12 de junio de 2026.

Cuáles son las fechas establecidas para el pago del impuesto vehicular por cuotas

Primera cuota: 3 de julio de 2026. Segunda cuota: 4 de septiembre de 2026.

Estos plazos permiten a los propietarios de vehículos planear con antelación sus obligaciones tributarias y aprovechar beneficios como el descuento por pronto pago o el pago diferido sin intereses.

Los contribuyentes pueden consultar y pagar sus impuestos en línea a través de la Oficina Virtual de la SDH, donde se generan los recibos correspondientes. Este servicio facilita el proceso sin necesidad de desplazarse a un punto físico.

Además del predial y vehicular, el calendario tributario incluye otros impuestos distritales como el de Industria y Comercio (ICA) y sus respectivos plazos para presentación y pago, aunque estos dependen del régimen y del nivel de ingresos del contribuyente.

Por otro lado, cumplir con las fechas de pago evita intereses, recargos y sanciones que suelen aplicarse cuando se presenta mora en tributos como el predial o el vehicular, por lo que es importante planificar los pagos con anticipación, con el fin de aprovechar beneficios como el descuento por pronto pago y organizar mejor las finanzas personales.

