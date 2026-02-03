Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: MOTOCICLISTA FALLECE EN FUNZA
NEQUI SUFRE CAÍDA MASIVA
DÍA SIN CARRO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Fechas y descuentos para pagar impuesto predial y vehicular 2026 en Bogotá

Fechas y descuentos para pagar impuesto predial y vehicular 2026 en Bogotá

Conoce los plazos, descuentos y opciones para el pago del impuesto predial y del impuesto de vehículos en Bogotá, según el calendario tributario vigente de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Impuesto predial y vehicular en Bogotá
Fechas de pago para el Impuesto predial y vehicular en Bogotá
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

Los contribuyentes en Bogotá deben programarse para cumplir con el pago de dos tributos clave durante el año: el impuesto predial y el impuesto vehicular. Ambos hacen parte del calendario tributario definido por la Secretaría Distrital de Hacienda y cuentan con plazos específicos, opciones de descuento por pronto pago y alternativas de pago por cuotas.

Tanto los propietarios de inmuebles como los dueños de vehículos matriculados en la capital deben revisar con atención el calendario tributario vigente. La Secretaría Distrital de Hacienda dispone cada año las fechas límite, los porcentajes de descuento y los mecanismos de pago habilitados, incluidos los canales digitales, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de estas obligaciones fiscales.

Puedes leer: Escrituras no bastan para demostrar ser dueño de una casa en Colombia: esto exige la ley

Conocer estas fechas permite evitar sanciones y organizar de forma anticipada las obligaciones financieras.

¿Cuándo pagar el impuesto predial en Bogotá y cómo obtener descuento?

El impuesto predial urbano es uno de los tributos principales que deben pagar los propietarios de bienes inmuebles en Bogotá. Para el año en curso, los contribuyentes pueden acceder a un descuento del 10 % por pronto pago si liquidan este impuesto antes de la fecha establecida por la Secretaría Distrital de Hacienda.

  • Plazo para obtener descuento: hasta el 15 de mayo de 2026.
  • Fecha límite sin descuento: 10 de julio de 2026.

Te puede interesar:

  1. Subsidios para madres cabeza de hogar en Colombia 2026
    Subsidios para madres, imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Información de servicio

    ¿Eres mamá cabeza de familia? Conoce los 8 subsidios a los que puedes acceder en 2026

  2. Entidades bancarias que prestan dinero si estás reportado en Datacrédito en 2026
    Entidades bancarias que prestan dinero si estás reportado en Datacrédito en 2026
    Foto: Labs.google
    Economía

    Entidades bancarias que prestan dinero si estás reportado en Datacrédito en 2026

Si un contribuyente necesita fraccionar el pago, puede hacerlo a través del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC) en cuatro partes. Las fechas para estas cuotas son las siguientes:

  • Primera cuota: 5 de junio de 2026.
  • Segunda cuota: 14 de agosto de 2026.
  • Tercera cuota: 2 de octubre de 2026.
  • Cuarta cuota: 4 de diciembre de 2026.

Las personas interesadas en acogerse al pago por cuotas deben realizar la declaración inicial en la Oficina Virtual de la Secretaría hasta el 8 de mayo de 2026 para activar esta modalidad.

Puedes ver: Banco Popular alivia bolsillo de los colombianos en 2026; no cobrará intereses

¿Cuándo se debe pagar el impuesto vehicular en Bogotá?

Para el año gravable 2026, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá estableció los plazos para pagar el impuesto de vehículos registrados en la ciudad. Según el calendario tributario oficial, estos son los plazos y condiciones principales:

  • Descuento por pronto pago: los contribuyentes pueden pagar el impuesto de vehículos con 10 % de descuento si completan el pago antes del 15 de mayo de 2026.
  • Fecha límite sin descuento: si no se realiza el pago con descuento, la fecha máxima para pagar sin sanciones ni intereses es el 24 de julio de 2026.
  • Pago por cuotas (SPAC): la modalidad del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC) está disponible para el impuesto vehicular en 2026. Mediante esta opción, los contribuyentes pueden diferir el pago en dos cuotas sin intereses, siempre que presenten la declaración inicial antes del 12 de junio de 2026.

Lee también:

  1. Bancolombia ofrece viviendas en venta en todo el país
    Bancolombia ofrece viviendas en venta en todo el país
    Foto: generada por ImageFX, Bancolombia
    Economía

    Bancolombia ofrece más de 4.000 viviendas en venta en todo el país

  2. Viviendas VIS: créditos en Colombia
    Créditos para viviendas VIS
    Foto: generada por ImageFX
    Economía

    Vivienda VIS 2026: cuánto presta Bancolombia, BBVA y Banco de Bogotá

Cuáles son las fechas establecidas para el pago del impuesto vehicular por cuotas

  1. Primera cuota: 3 de julio de 2026.
  2. Segunda cuota: 4 de septiembre de 2026.

Estos plazos permiten a los propietarios de vehículos planear con antelación sus obligaciones tributarias y aprovechar beneficios como el descuento por pronto pago o el pago diferido sin intereses.

Publicidad

Los contribuyentes pueden consultar y pagar sus impuestos en línea a través de la Oficina Virtual de la SDH, donde se generan los recibos correspondientes. Este servicio facilita el proceso sin necesidad de desplazarse a un punto físico.

Además del predial y vehicular, el calendario tributario incluye otros impuestos distritales como el de Industria y Comercio (ICA) y sus respectivos plazos para presentación y pago, aunque estos dependen del régimen y del nivel de ingresos del contribuyente.

Publicidad

Por otro lado, cumplir con las fechas de pago evita intereses, recargos y sanciones que suelen aplicarse cuando se presenta mora en tributos como el predial o el vehicular, por lo que es importante planificar los pagos con anticipación, con el fin de aprovechar beneficios como el descuento por pronto pago y organizar mejor las finanzas personales.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Servicio

Bogotá

Colombia