Banco Popular alivia bolsillo de los colombianos en 2026; no cobrará intereses

El panorama económico en Colombia para este 2026 presenta desafíos importantes para las finanzas de los hogares. Con una tasa de usura que se sitúa en el 24,36% y una tasa de interés del Banco de la República en el 9,25%, el manejo del crédito se ha vuelto una tarea de alta precisión para los ciudadanos.

En este contexto, el Banco Popular, filial del Grupo Aval, ha decidido dar un paso al frente con una iniciativa que busca transformar la relación de sus clientes con sus tarjetas de crédito, ofreciendo un alivio directo en gastos que son imposibles de evadir en la cotidianidad.

0% de interés en movilidad y compras cotidianas con Banco Popular

La entidad diseñó una estrategia segmentada que ataca frontalmente los gastos de transporte y consumo general.



En una primera fase, que comprende desde el 26 de enero hasta el 31 de marzo de 2026, los usuarios de tarjetas de crédito de personas naturales podrán disfrutar de un interés del 0% en categorías críticas para la movilidad: pago de gasolina, peajes y parqueaderos.



Esta medida es particularmente relevante si se considera que el precio de los parqueaderos en ciudades como Bogotá proyecta incrementos significativos en el corto plazo.

Sin embargo, la apuesta del banco no se detiene al finalizar el primer trimestre. Según fuentes de la entidad, el beneficio de la tasa del 0% para compras diferidas en comercios aliados se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Esto permite a los colombianos planificar adquisiciones importantes de bienes y servicios sin el temor a que los intereses devoren su presupuesto mensual, fomentando lo que la institución define como un "consumo responsable".

Rompiendo con esta tendencia, María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular, confirmó que estos beneficios se reflejarán de manera automática en los extractos de los clientes.

Esto significa que no es necesario realizar llamadas, llenar formularios en portales web ni adelantar ningún tipo de gestión administrativa para que el alivio financiero sea efectivo.

El beneficio aplica para todas las tarjetas de crédito emitidas por la entidad para personas naturales. Es fundamental que los usuarios tengan en cuenta que esta medida es de carácter personal e intransferible, lo que garantiza que el titular sea el beneficiario directo de la optimización de sus gastos.

Además, la entidad ha sido clara al señalar que estos beneficios no son canjeables por dinero en efectivo, sino que están diseñados estrictamente para el pago de productos y servicios.

Para los interesados en maximizar estos beneficios, la recomendación de la entidad es consultar regularmente su portal web oficial, donde se detallan los comercios aliados y las condiciones específicas de cada promoción, asegurando así que cada compra realizada bajo este modelo de 0% de interés sea una decisión financiera inteligente y sostenible a largo plazo.

