Así puedes dejar los trapos de cocina como nuevos sin jabón en polvo ni químicos

Mantener la higiene en el hogar es una tarea constante, pero un elemento aparentemente inofensivo podría estar saboteando tus esfuerzos son los trapos de cocina. Se conoció que aunque parezcan limpios tras un lavado convencional, diversas investigaciones sugieren que estos paños tienen un alto nivel de infecciones.

Estudios recientes, como el realizado por la Universidad de Salud del Estado de México, revelan que los trapos de cocina pueden albergar más de 360 tipos diferentes de bacterias, incluso después de lavarlos con agua y jabón, el 63% de los restos de comida y grasa permanecen adheridos creando un caldo de cultivo para varios microorganismos.

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Tanto es así que la acumulación bacteriana es tan alta que esta misma investigación mencionó que la densidad de estos es comparable con la del excremento. Esto se debe a que el lavado tradicional solo logra eliminar un 37% de la carga bacteriana, dejando el resto libre para proliferar en la humedad de las fibras.



¿Cuál es el truco para limpiar los trapos de cocina?

Ante esta situación, se hizo viral un truco para limpiar los trapos de cocina, en donde también apoyan para que este pueda recuperar su textura original consiste en un proceso de hervido con jabón blanco.

Para aplicarlo, debés poner agua a hervir en una olla y añadir una barra de jabón blanco rallada o cortada hasta que se disuelva. Luego, sumergí los trapos de cocina sucios y déjalos hervir entre 10 y 20 minutos, moviéndolos ocasionalmente.

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Una vez retirados, se deben llevar al lavarropas, utilizando vinagre blanco en el compartimento del suavizante para potenciar la limpieza, y finalmente secarlos al aire libre.

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De igual forma, se conoció otra alternativa para una mayor desinfección de los microorganismos, existe un recurso infalible recomendado por expertos, el microondas, esto gracias a un proceso es que se debe sumergir el trapo de la cocina en agua y calentarlo a máxima potencia durante dos minutos.



Recomendaciones para cuidar los trapos de la cocina

Varios expertos mencionan que para evitar que los trapos de cocina se conviertan en un riesgo para la salud, afirman que estos deben tener una rotación constante, es decir no usar el mismo durante más de una semana, sino que se debe sustituir regularmente.

Por otro lado, mencionan que se deben secar bien, esto debido a que las bacterias adoran la humedad, ante esto debes asegurarte de que los paños sequen completamente entre los usos de estos.

De igual forma, usar papel para limpiar aceites o grasas pesadas, es preferible usar papel de cocina descartable, evitando que esa suciedad quede atrapada en las fibras del trapo, esto con el fin de que se reduzca de manera considerable la aparición de bacterias en los trapos de cocina.