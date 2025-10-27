Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
POLICÍA BOLETEA AL AGROPECUARIO
TRES ERRORES AL VIAJAR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / En Casa  / Cinco objetos que tienen en casa las personas que viven en pobreza; estancan su progreso

Cinco objetos que tienen en casa las personas que viven en pobreza; estancan su progreso

Más allá de la decoración o el desorden, diversos expertos en feng shui y energías del hogar aseguran que ciertos objetos pueden bloquear la prosperidad y atraer la escasez.