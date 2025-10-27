Cinco objetos que tienen en casa las personas que viven en pobreza; estancan su progreso

En muchas culturas, el hogar es considerado un reflejo directo de nuestro estado emocional y económico. Según las filosofías orientales como el feng shui y diversas corrientes de espiritualidad moderna, los objetos que acumulamos tienen una carga energética que puede influir positiva o negativamente en nuestra vida cotidiana.

Algunos, incluso, podrían estar “cerrando las puertas” de la prosperidad sin que lo notemos.

A continuación, te presentamos una lista de los objetos que, según los expertos en energías del hogar, es mejor evitar si deseas mantener un ambiente lleno de abundancia y equilibrio.



Puedes leer: Los cuatro signos del zodiaco que tendrán suerte financiera antes de terminar octubre

1. Regalos y objetos que te recuerdan momentos dolorosos

Las cosas que guardamos por compromiso —regalos de personas con las que tuviste conflictos, recuerdos de relaciones fallidas o pertenencias asociadas a experiencias negativas— pueden retener energía emocional estancada. Mantenerlos en casa es como revivir, inconscientemente, viejas heridas que bloquean el crecimiento personal y financiero.

Consejo: Despídete con gratitud de esos objetos y libérate del peso emocional que representan.

2. Objetos rotos o dañados

Platos quebrados, electrodomésticos que ya no funcionan, muebles inestables o cables en mal estado son símbolos de deterioro y carencia. Según el feng shui, lo que está roto refleja aspectos de tu vida que necesitan reparación, incluida la economía.

Publicidad

Recomendación: Si algo no tiene arreglo, deséchalo. Si puedes repararlo, hazlo pronto. El movimiento y la acción son señales de prosperidad.

3. Relojes detenidos

Un reloj que no marca la hora representa el tiempo detenido y la energía que no fluye. En el plano simbólico, esto puede influir en la sensación de estancamiento laboral o financiero.

Publicidad

Solución: Cámbiales la pila o reemplázalos. Deja que el tiempo y las oportunidades fluyan contigo.

4. Frascos o envases vacíos

Mantener botellas, envases o frascos sin contenido se asocia con la escasez. En el lenguaje energético, lo vacío atrae más vacío.

Consejo: Llena los recipientes con algo útil o simplemente deshazte de ellos. La abundancia necesita espacio, pero no vacío.

5. Jarrones con flores marchitas

Las flores muertas o secas interrumpen la energía vital del hogar. Según los expertos, tenerlas en jarrones genera un ambiente de pesadez y bloquea la llegada de nuevas oportunidades.

Sugerencia: Sustituye las flores marchitas por plantas vivas o flores frescas. Lo vivo llama a lo vivo.

Puedes leer: Hombre gana la lotería usando un truco secreto: ¿suerte o todo estaba planeado?

Publicidad

6. “Por si acaso”: el miedo disfrazado de previsión

Guardar cosas “por si acaso” refleja miedo a la carencia. Este hábito es una señal de desconfianza en la abundancia y limita la capacidad de recibir.

Recomendación: Practica el desapego. Confía en que siempre tendrás lo necesario en el momento adecuado.

Publicidad

7. Ropa que no usas

Si no has usado una prenda en más de un año, probablemente no la necesitas. Además de ocupar espacio, representa energía estancada.

Consejo: Dona lo que esté en buen estado. Cuando liberas espacio físico, también despejas tu energía mental y emocional.

8. Papeles y documentos viejos

Acumular cuadernos, facturas antiguas o papeles sin utilidad genera desorden visual y mental. Según los especialistas, ordenar los documentos es una forma de “ordenar la mente”, lo que a su vez atrae claridad y prosperidad.

Sugerencia: Clasifica, recicla y conserva solo lo esencial. El orden es una forma de energía espiritual en acción.

Los expertos señalan que esta tendencia responde al deseo colectivo de recuperar el equilibrio tras etapas de incertidumbre económica y emocional.

Hoy, cada vez más personas buscan comprender cómo su entorno físico puede ser un aliado en la manifestación de abundancia.

Publicidad

No se trata de superstición, sino de tomar conciencia del entorno y su influencia en nuestro bienestar. Un hogar ordenado, libre de objetos que bloquean el flujo energético, puede convertirse en un espacio de crecimiento y prosperidad.