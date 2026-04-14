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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Actriz de 'La Saga, negocio de familia' pide ayuda y rompe el silencio sobre su difícil momento

Actriz de 'La Saga, negocio de familia' pide ayuda y rompe el silencio sobre su difícil momento

Pese a su larga carrera, la actriz atraviesa una difícil situación económica y personal, según reveló en una reciente entrevista.

Flor Vargas habla de su compleja situación
Actriz de 'La Saga, negocio de familia' pide ayuda y rompe el silencio sobre su difícil momento
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

Flor Vargas, una de las figuras más reconocidas en el cine y el teatro en Colombia, comentó que atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida, pese a su larga trayectoria, situación que terminó confesando en una entrevista con el programa Bravíssimo en una entrevista.

A sus 90 años, la actriz brilló en producciones como ‘La saga, negocio de familia’, 'Los Victorinos', 'El capo' y , realizó un llamado público a la solidaridad debido a una precaria situación económica y serios quebrantos de salud que limitan su autonomía, además habló de las dificultades que tiene.

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Tanto es así que mencionó que la artista enfrenta severas dificultades de movilidad tras haber sufrido tres caídas recientes, lo que la obliga a depender de un caminador para desplazarse. "No puedo caminar bien... ya no puedo hacer cosas sencillas, como bañarse", relató la actriz en la entrevista.

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Por otro lado, mencionó que tiene una discapacidad auditiva que dificulta su comunicación y un diagnóstico de glaucoma que requiere medicación constante. Flor Vargas también denunció las deficiencias en su atención médica a través de su EPS, señalando que, aunque requiere terapias físicas constantes, la frecuencia es insuficiente: “A veces pasa un mes sin que me hagan la terapia”.

¿Qué más comentó Flor Vargas?

Sumado a esto, Flor Vargas reveló que no cuenta con la estabilidad financiera necesaria para cubrir sus necesidades básicas en la vejez. La actriz reveló que su único ingreso es una pensión equivalente a un salario mínimo, monto que resulta insuficiente para costear el arriendo, los servicios públicos, la alimentación y el pago de una persona que la asiste solo algunas horas al día.

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Ante la posibilidad de trasladarse a un hogar geriátrico, Vargas fue tajante al explicar que los centros que podría pagar con su presupuesto son, en sus palabras, "deprimentes". “Prefiero morir en mi apartamento, tranquila, que en un lugar de esos”, afirmó con contundencia.

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Finalmente, Flor Vargas mencionó que vive en una profunda soledad tras el fallecimiento de sus hijos, entre ellos el también reconocido actor Manuel Cabral, quien murió hace 16 años, y su hija Cecilia, fallecida hace siete años. Esta falta de una red de apoyo familiar directa ha agravado su vulnerabilidad en esta etapa de su vida.

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