Jhonny Rivera habla claro sobre su relación con Sebastián Ayala en medio de rumores

Uno de los conflictos que hubo en los últimos meses fue entre Jhonny Rivera y Sebastián Ayala, esto debido al manejo financiero del éxito 'Mi Decisión', situación que provocó un cruce de declaraciones. Sin embargo, el creador de ‘Te doy la vida’ salió en las últimas horas a hablar sobre su relación con el joven artista.

Mediante sus redes sociales, Jhonny Rivera respondió algunas preguntas de sus seguidores, en donde uno le preguntó sobre su relación con Sebastián Ayala. Respuesta que sorprendió a todos, debido a que este aseguró que en estos momentos no hay ningún tipo de rivalidad.

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“Aquí no hay rivalidad, hay respeto. La música está para unir”, además afirmó que en estos momentos él lo quiere mucho, y afirmó que le extendió la invitación para dejar el impase atrás y que los dos hicieran música, además que todo fue información que se terminó tergiversando.



Esto en especial para dejar de crear especulaciones sobre lo que ocurrió, y también para que el público deje de creer en esas situaciones, que solo generan mal ambiente entre ellos.



¿Por qué fue el conflicto entre Jhonny Rivera y Sebastián Ayala?

Todo comenzó cuando Sebastián Ayala en el podcast “Te lo dice el Cuervo”, donde expresó abiertamente su inconformidad con la distribución de las ganancias de 'Mi Decisión Remix', tema que grabó junto a Jhonny y Andy Rivera.

Estas declaraciones sugieren que el joven artista esperaba una tajada mayor de los beneficios económicos, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales como TikTok e Instagram, situación que había provocado que Jhonny se pronunciará, donde en su momento mencionó que esto le dolió.

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“Me dolió, porque yo no esperé que él fuera a decir esto, porque cuando él llegó a mi casa no ganaba dinero en ningún lado”, afirmó el artista con evidente tristeza en su momento en sus redes sociales.

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Por otro lado, se conoció que se conoció que Jhonny realizó una inversión para lograr que este tema tuviera un promoción del éxito, capital fundamental para que el tema trascendiera de TikTok a las listas internacionales. Ante esto, el mensaje que realizó el cantante de sus redes sociales busca aclarar que su relación con Sebastián siempre está bien.

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