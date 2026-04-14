Revelan última conversación de Martín Elías con su exesposa Caya Varón, horas antes de morir

El 14 de abril de 2017 fue la fecha en la que Martín Elías Díaz perdió la vida en un accidente de tránsito. Después de nueve años de su pérdida, Caya Varón compartió la última conversación que tuvo con el cantante, en donde este le mencionó sobre los cuidados de su hijo.

Claudia ‘Caya’ Varón, primera esposa del "Terremoto" y madre de su primogénito, Martín Elías Jr., compartió recientemente detalles de la última conversación que sostuvo con el artista horas antes del accidente. Según relató en el programa Se dice de mí, el contacto se produjo debido a un cambio inesperado en la agenda del cantante durante la Semana Santa de aquel año.

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Caya comentó que Martín Elías se encontraba en Cartagena junto a su esposa, Dayana Jaimes, y sus dos hijos, disfrutando de unos días de descanso. Debido a la cancelación de varios compromisos musicales, el intérprete de "10 razones para amarte" decidió llamar a Caya para pedirle un favor especial: quería pasar más tiempo con su hijo mayor.



“Él me llama para decirme que habían cancelado los conciertos que seguían, que el único que le quedaba era el de Coveñas”, recordó la empresaria. El plan de este era viajar a Sucre para cumplir con su presentación y regresar de inmediato a Cartagena para continuar las vacaciones en familia.



¿Qué más reveló Caya Varón de su conversación con Martín Elías?

Posteriormente, explicó que aceptó la petición de su expareja permitiendo que el niño se quedará todo el fin de semana con su padre, además explicó que fue un breve pero significativo mensaje de texto enviado poco antes de que él emprendiera el viaje hacia Coveñas.

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Las palabras finales que el artista le dirigió a través de su celular fueron: “Ya me voy; Júnior ya quedó dormido”. Por su parte, Martín Elías Jr., quien en ese entonces tenía 9 años, guarda recuerdos vívidos de esas últimas horas con su padre en el hotel de Cartagena.

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Tanto es así que para esta misma entrevista el joven relató que jugaron fútbol, celebraron goles y compartieron abrazos afectuosos. “Nos decía que nos amaba y todo eso, y que mañana iba a viajar y que iba a volver para estar con la familia”, expresó.

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Sin embargo, tras finalizar su concierto en Coveñas, mientras transitaba por la carretera que conecta a Tolú con Cartagena, el vehículo del artista sufrió un aparatoso accidente que le costó la vida. Tanto es así que Caya Varón recordó que lo más complejo que vivió fue informarle a su hijo la noticia de su papá.