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Números de la suerte de Martín Elías que caerían hoy en Chance y Lotería

A 9 años de que el "Terremoto musical" se convirtiera en leyenda, sus fanáticos no solo lo recuerdan con sus éxitos, sino que buscan la fortuna a través de los datos que marcaron su historia.

Números de la suerte de Martín Elías que caerían hoy en Chance y Lotería
Números de la suerte de Martín Elías que caerían hoy en Chance y Lotería
Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

Este martes 14 de abril de 2026, el mundo del vallenato se viste de recuerdo para conmemorar los nueve años de la partida de Martín Elías Díaz Acosta.

Sin embargo, para los miles de seguidores del "Terremoto musical", esta fecha no es solo de nostalgia, sino una oportunidad dorada para poner a prueba el azar con las cifras que marcaron la vida y el final del hijo del "Cacique de la Junta".

Puedes leer: Mamá de Martín Elías advirtió al cantante de su muerte; pudo haber salvado su vida

En las calles de la Costa Caribe y en cada rincón del país, los puntos de venta de chance y lotería ya sienten la vibración de los números que, según la tradición popular, podrían traer la fortuna hoy mismo.

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Números de la suerte de Martín Elías

Lista de combinaciones para hoy: Si vas a realizar tu apuesta hoy 14 de abril, estas son las combinaciones que más se repiten en la memoria colectiva:

  • 1404: Día y mes de su partida.
  • 1806: Día y mes de su nacimiento (18 de junio).
  • 2614: Edad y día de su fallecimiento.
  • 1108: Número de su última morada.
  • 2216: Dirección de la clínica donde fue atendido.
  • 0913: Placa del vehículo del accidente.
  • 1817: Día de nacimiento y año de fallecimiento.

Puedes leer: Martín Elías Jr. confirma que será "papá" y revela el nombre; continúa la dinastía Díaz

El número 14 es, sin duda, la estrella de la jornada. Representa el día en que el artista se despidió del mundo en 2017, pero curiosamente también se conecta con su nacimiento, pues fuentes cercanas a su historia vinculan este dígito con el mes de junio de 1990.

Los apostadores suelen jugarlo solo en sorteos de dos cifras o integrarlo en combinaciones más robustas de tres y cuatro dígitos para loterías como la de la Cruz Roja o la del Huila.

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Para quienes buscan jugadas de cuatro cifras, el mes de abril (04) se convierte en el aliado perfecto del 14. La combinación 1404 es una de las más solicitadas en los terminales de apuestas cada aniversario, representando el día y el mes de su deceso.

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A esto se suma el año 2017, del cual se extrae el 17, un número que los fanáticos interpretan como el cierre de un ciclo vital.

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Al mezclar estos datos, surgen opciones potentes como el 1417, 1704 o el 0417, que ya circulan con fuerza en las redes sociales y grupos de WhatsApp de los "martinistas".

La edad y el origen del "Terremoto" Martín Elías nos dejó a los 26 años, una edad que para muchos representa una energía que se transformó en leyenda.

Por ello, el 26 es una ficha fija en el chance, ya sea acompañado del día de su partida (2614) o del año (2617). Por otro lado, su nacimiento en 1990 aporta el número 90, que suele combinarse con otros momentos clave para formar el 1490 o el 1790, uniendo así el inicio y el final de su trayectoria en un solo tiquete.

Los "datos secretos" de la suerte Más allá de las fechas obvias, existen cifras curiosas que los apostadores más detallistas no dejan pasar.

Por ejemplo, el número de su tumba en Valledupar, el 1108, es un clásico que muchos consideran una conexión directa con el artista.

También está la placa de la camioneta de aquel fatídico viaje, identificada con el 0913, o incluso la hora exacta en la que se reportó su fallecimiento: las 12:45.

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Algunos seguidores incluso apuestan al 2526, un número que, según relatos populares, el cantante habría revelado en sueños a una de sus sobrinas.

La tradición de buscar "regalos" en los números de los ídolos vallenatos que han partido, como también sucede con Diomedes Díaz, sigue más vigente que nunca.

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