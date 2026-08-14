¿Está Bogotá preparada para un terremoto? Advierten riesgos en miles de edificaciones

Bogotá enfrenta un panorama preocupante en materia de seguridad estructural. Según datos del IDIGER analizados por el concejal Juan David Quintero, el 75 % de las edificaciones de la ciudad presenta una alta vulnerabilidad frente a un evento sísmico de gran magnitud, como el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia recientemente.

De los 945.000 inmuebles en la base de datos oficial, cerca de 708.000 corresponden a sistemas de mampostería simple o semiconfinada. Estos métodos constructivos, comunes en la ciudad autoconstruida, son excesivamente rígidos y no poseen la flexibilidad para soportar sismos y/o terremotos.

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El cabildante fue enfático al describir el peligro que corren estas estructuras. "La mampostería simple y semiconfinada son sistemas rígidos que, ante un episodio sísmico, podrían romperse como una galleta", advirtió Quintero al pedir medidas preventivas urgentes para la capital.



¿Qué edificios en Bogotá tienen mayor riesgo ante un sismo?

La antigüedad de las construcciones es un factor crítico para tu seguridad. El 74 % del parque inmobiliario bogotano fue levantado entre 1960 y 1999. Esto significa que la mayoría de predios se construyó antes de las normas de sismorresistencia actuales que rigen en el país.

Además del diseño, el tipo de suelo en el que vivimos influye notablemente. En sectores con arcillas y arenas saturadas de agua, las ondas sísmicas se amplifican. Esto genera el fenómeno de licuación, provocando hundimientos que comprometen la estabilidad de cualquier edificación.

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Las localidades identificadas como las más vulnerables son San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe Uribe. También se suman a la lista de alerta Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba, donde la composición del terreno y el tipo de vivienda aumentan el riesgo sísmico.

Mapa de vulnerabilidad sísmica en Bogotá que destaca en rojo las localidades del sur en riesgo alto y en naranja las zonas en alerta sísmica por su terreno Foto: IA

¿Qué medidas se proponen para mejorar la seguridad de Bogotá ante un terremoto?

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Se propuso crear un sistema de sellos visibles en los inmuebles para que los ciudadanos puedan identificar si las edificaciones donde viven o trabajan cumplen con los estándares técnicos de seguridad y así mitigar el impacto de sismos y/o terremotos. La iniciativa fue planteada por el concejal Juan Quintero.

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Esta iniciativa tomaría como referencia el modelo de certificación utilizado actualmente en los ascensores de la ciudad. "Hoy no contamos con una herramienta que le permita a un ciudadano saber si la edificación en la que vive está preparada para resistir un terremoto", explicó Juan Quintero.

La alerta también está relacionada con la capacidad de respuesta ante una emergencia masiva. Según el Plan Anual de Vacantes de 2026, el Cuerpo Oficial de Bomberos tiene 90 cargos operativos vacantes, de un total de 726, una situación que podría limitar la atención inmediata.

Ante este panorama, se anunció la creación de una subcomisión en el Concejo de Bogotá para hacer seguimiento a la gestión del riesgo. El grupo también evaluará infraestructura estratégica, como hospitales, y los protocolos de atención ante posibles emergencias.

Entre las propuestas está modernizar el alumbrado público mediante sensores IoT para emitir alertas tempranas. Estos dispositivos miden factores como movimiento, luz o temperatura y envían los datos por internet, facilitando su monitoreo ante posibles emergencias.

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La iniciativa también contempla intervenir predios críticos mediante reforzamientos estructurales, con el propósito de reducir los riesgos identificados en la ciudad. La propuesta busca que las condiciones de las edificaciones sean revisadas antes de que ocurra una emergencia.

La discusión sobre la seguridad estructural plantea además verificar el estado de las viviendas y los reforzamientos técnicos realizados a lo largo de los años. El debate busca establecer qué medidas puede adoptar el Distrito para mitigar los riesgos y fortalecer la prevención.

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