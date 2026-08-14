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La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / MIO en Cali activa transporte GRATIS por terremoto; así puedes obtener el pasaje

MIO en Cali activa transporte GRATIS por terremoto; así puedes obtener el pasaje

Si eres habitante de Cali y utilizas el sistema de transporte masivo, esta nueva iniciativa te permitirá ahorrar dinero en tus traslados diarios mientras la ciudad se recupera de los estragos.

Pasajes gratis MIO Cali: Requisitos, fechas y cómo funciona el beneficio de dale!
Pasajes gratis MIO Cali: Requisitos, fechas y cómo funciona el beneficio de dale!
Foto: MIO y Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

La capital del Valle del Cauca atraviesa días complejos tras el fuerte movimiento telúrico que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto.

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Cali ha sido identificada como una de las ciudades más golpeadas por este desastre natural, que lamentablemente dejó a su paso familias damnificadas, viviendas destruidas y la pérdida de seres queridos.

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En medio de este panorama, la solidaridad ha empezado a movilizarse no solo con donaciones de alimentos y medicamentos en puntos de Bogotá o Medellín, sino también con soluciones directas para el bolsillo de los ciudadanos.

Una de las noticias más positivas de las últimas horas tiene que ver con tu movilidad diaria.

Ante la necesidad de facilitar el desplazamiento de la población civil afectada, se ha activado una campaña que te permitirá usar el transporte público del MIO de manera gratuita bajo condiciones específicas durante un mes completo.

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¿Cómo acceder a los pasajes gratuitos del MIO en Cali?

Para beneficiarte de esta iniciativa, debes conocer cómo funciona la mecánica de devolución. La billetera digital dale!, perteneciente al Grupo Aval, es la entidad encargada de liderar este apoyo bajo la campaña denominada 'Cali, queremos ayudarte'.

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El proceso es sencillo: si pagas la entrada a los buses o estaciones con tu tarjeta de débito dale!, recibirás la devolución del 100% del valor del pasaje.

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Actualmente, cada trayecto en el MIO tiene un costo de $3.500 pesos colombianos, por lo que el sistema te reembolsará esa cantidad exacta por cada viaje que realices cumpliendo este requisito.

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Es importante que tengas en cuenta que esta ayuda funciona bajo la modalidad de cashback. Esto significa que primero realizas el gasto al pagar con tu tarjeta y, posteriormente, recibes la devolución del dinero en tu cuenta.

Según ha informado la aplicación, podrás recibir hasta 10 pasajes gratis, lo que equivale a un ahorro total de $35.000 pesos colombianos.

¿Cuál es el plazo para recibir la devolución del pasaje del MIO?

Si estás planeando tus rutas para los próximos días, debes saber que esta campaña tiene una vigencia limitada pero extensa para cubrir la etapa crítica de la emergencia.

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La estrategia comenzó a regir desde el jueves 13 de agosto y estará activa hasta el próximo 13 de septiembre.

José Manuel Ayerbe Osorio, CEO de dale!, explicó que el objetivo primordial es acompañar a las familias con acciones concretas que les faciliten el día a día en medio de la crisis.

Para la organización, es fundamental que movilizarse por la ciudad no represente una preocupación financiera adicional mientras se atienden otras necesidades urgentes derivadas del terremoto.

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Esta medida se suma a otros esfuerzos humanitarios que se están viendo en el país, como las jornadas de donación de sangre y los kits de alimentos lanzados por cadenas de comercio para apoyar a los damnificados.

Mira también: Encontraron a Isabella, la última de las trillizas víctimas del terremoto en Cali

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