Emotiva despedida de perrito Salomón a su dueña, quien murió protegiéndolo durante el terremoto

La imagen de un perrito llamado Salomón se ha convertido en uno de los símbolos más dolorosos y, a la vez, más conmovedores del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país, el pasado 10 de agosto.

En las últimas horas, se conocieron videos de las honras fúnebres de su cuidadora, la abogada Lenny Ruiz Fernández, en los que el animal aparece junto al féretro de quien fue su dueña.

Puedes leer: Encontraron a Isabella, la última de las trillizas víctimas del terremoto en Cali



Durante el funeral, Salomón fue captado acostado e inmóvil junto al ataúd de Lenny. Testigos y familiares describieron su comportamiento como una muestra de tristeza y desconcierto. El perro permaneció durante largas horas cerca del féretro mientras sus allegados le daban el último adiós a la abogada.



En uno de los videos compartidos por un familiar, se escucha a un hombre mientras intenta consolar al animal: “Shalito está muy triste, demasiado triste... ya nos vamos para Pasto, tranquilo, mijo”. Con estas palabras, se confirmó que Salomón será trasladado a la capital de Nariño, donde quedará bajo el cuidado de la familia de Lenny.

Publicidad

¿Cómo Lenny habría protegido a su perro Salomón?

La historia detrás de la supervivencia de Salomón se remonta al colapso del edificio Ana Pilar, ubicado en el barrio Cuarto de Legua, en Cali. Lenny Ruiz, oriunda de Pasto pero residente en la capital del Valle del Cauca, se encontraba en la edificación cuando el fuerte movimiento telúrico provocó el derrumbe de varias estructuras en la ciudad.

Publicidad

Tras una intensa labor de búsqueda entre los escombros, los equipos de emergencia localizaron el cuerpo de la abogada, quien había fallecido. Sin embargo, los rescatistas se llevaron una sorpresa al descubrir que, debajo de ella, se encontraba Salomón con vida.

Aunque el perro había quedado atrapado bajo toneladas de concreto, la posición en la que fue encontrado el cuerpo de Lenny habría permitido que el animal quedará protegido durante el colapso, convirtiendo su historia en uno de los episodios más conmovedores de la tragedia.

Lenny Fernández logró rescatar a su perro Salomón del terremoto en Colombia Foto: imagen tomada de Facebook Lenny Fernández

¿Quién era Lenny Ruiz?

Lenny Ruiz Fernández era una abogada reconocida por su profesión y por el profundo amor que sentía hacia los animales. La mujer, oriunda de Pasto, había colaborado con diferentes organizaciones dedicadas a la protección y el bienestar animal, una labor que hoy sus amigos y activistas recuerdan como parte fundamental de su legado.

Publicidad

Su historia cobró especial relevancia tras el terremoto, luego de que los organismos de socorro encontraran su cuerpo entre los escombros y, debajo de ella, a su perro Salomón con vida. El animal fue rescatado y trasladado de inmediato para recibir atención veterinaria, después de permanecer varias horas atrapado bajo los restos del edificio.

Un nuevo video muestra a Salomón, el perrito de Lenny Fernández, tendido en el piso y aparentemente muy triste tras la pérdida de su dueña. /Foto: redes sociales

Publicidad

Aunque las autoridades han aclarado que no existen precisiones técnicas sobre lo ocurrido durante los segundos previos al derrumbe, la posición en la que fueron encontrados Lenny y Salomón llevó a rescatistas y familiares a considerar que pudo haber sido determinante para que el canino sobreviviera.