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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Abogada se aferró a su perrito en Cali durante el terremoto; la sacaron sin vida

Abogada se aferró a su perrito en Cali durante el terremoto; la sacaron sin vida

La mujer, nacida en Pasto, se encontraba en Cali cuando murió tras el sismo. Las autoridades lograron rescatar con vida al animal.

Una mujer de rodillas debajo de una mesa de madera abrazando fuertemente a un cachorro Golden Retriever durante un temblor
Conmoción en Cali tras conocerse el caso de una abogada que fue hallada sin vida abrazada a su perro, imagen de referencia
Foto: imagen realizada con IA
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

La abogada Lenny Fernández fue hallada sin vida bajo los restos de una edificación en Cali tras el sismo de magnitud 7,4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto de 2026.

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Los organismos de emergencia localizaron el cuerpo de la mujer, oriunda de Pasto, en el edificio Ana Pilar, ubicado en el barrio Cuarto de Legua. Durante las labores de rescate también fue encontrado su perro, Salomón, quien sobrevivió al colapso de la estructura.

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Personal de la Defensa Civil y otros organismos de socorro concentraron sus esfuerzos en el sector de Cuarto de Legua, donde el edificio Ana Pilar sufrió un desplome parcial. Después de varias horas de remoción de escombros, los rescatistas localizaron a Fernández entre los restos de la edificación.

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Durante las labores de extracción, los equipos de emergencia encontraron a Salomón con vida en el lugar. El animal fue retirado de la zona y trasladado para recibir atención veterinaria.

Lenny Fernández era abogada y residía en Cali. Además de su ejercicio profesional, mantenía vínculos con organizaciones dedicadas a la protección animal. Fue colaboradora de la Junta Defensora de Animales de Pasto, entidad que confirmó su fallecimiento y destacó su trabajo en favor del bienestar de perros y gatos.

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Su labor en la defensa de los animales hizo que su historia fuera difundida inicialmente por organizaciones animalistas de Nariño y posteriormente por medios de comunicación nacionales.

Imagen muestra a Lenny Fernández con un símbolo de luto
Lenny Fernández logró rescatar a su perro Salomón del terremoto en Colombia
Foto: imagen tomada de Facebook Lenny Fernández

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¿Cuál es el balance del terremoto en Colombia?

El movimiento telúrico se registró a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto y tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó.

El sismo provocó daños en diferentes zonas del país, principalmente en departamentos como Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Chocó. Ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Armenia también reportaron afectaciones en diferentes infraestructuras.

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Tras el movimiento principal, el Servicio Geológico Colombiano informó sobre la ocurrencia de múltiples réplicas, mientras los organismos de emergencia realizaron evacuaciones preventivas en algunas zonas.

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El Gobierno Nacional declaró el estado de desastre nacional con el objetivo de facilitar la movilización de recursos técnicos y financieros destinados a la atención de la emergencia y de las personas afectadas.

Para el 11 de agosto, los reportes oficiales continuaban en actualización y las autoridades adelantaban las labores de identificación de las víctimas. Medicina Legal también avanzaba en la recepción y procesamiento de cuerpos procedentes de las zonas más afectadas.

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De manera paralela, se habilitaron mecanismos para facilitar el reporte y la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente en el Valle del Cauca y otras regiones afectadas por el sismo.

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