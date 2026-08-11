Fuerte temblor vuelve a sacudir a Colombia con epicentro en Chocó; alcanzó magnitud 4.0

Un nuevo temblor sacude fuertemente a Colombia luego del terremoto del lunes 10 de agosto que ya deja cerca de 200 personas fallecidas.

Y aunque con el paso de las horas se han registrado decenas de réplicas, el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo fuerte temblor que superó la magnitud 4.0 es escala de Richter.

Según la información oficial, se trata de un temblor presentado a las 10:43 am, y con una profundidad de 76 kilómetros, siendo mucho menor a la del terremoto, por lo que fue percibido con mayor intensidad.



El SGC detalló que el epicentro de este temblor fue en San José del Palmar, Chocó, mismo sitió donde se originó el terremoto de 7.4.



Los fuertes movimientos de tierra se dieron en momentos en que miles de personas trabajan en el lugar en labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños que se adelantan tras el terremoto del lunes.

El reciente evento llevó a activar nuevamente las alarmas y varios ciudadanos realizaron evacuaciones en medio del temor por nuevas caídas de estructuras.

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Cabe recordar que las labores de atención se mantienen en diferentes puntos del occidente del país. Socorristas y voluntarios participan en la búsqueda de posibles sobrevivientes entre las estructuras afectadas y atienden a las personas que resultaron heridas.

Cifras aún parciales reportan que el terremoto dejó al menos 181 personas muertas y más de 1.300 heridas, además de decenas de edificaciones colapsadas.

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Las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó han registrado las mayores afectaciones tras el fuerte movimiento telúrico, mientras los equipos de emergencia continúan con las labores de evaluación y atención.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó que en el departamento se contabilizan al menos 14 personas fallecidas, la mayoría de ellas en Quibdó.

Además, las autoridades mantienen la búsqueda de cuatro personas que permanecen desaparecidas, mientras avanzan las labores para establecer con precisión la magnitud de las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

El nuevo movimiento de magnitud 4,0 registrado este martes se presenta, por tanto, en un territorio que todavía enfrenta las consecuencias del fuerte sismo del lunes y donde los organismos de emergencia permanecen desplegados.

Las autoridades continúan con las labores de búsqueda, atención a los afectados y evaluación de las estructuras que pudieron resultar comprometidas por los movimientos sísmicos registrados en la región.

Video: Geólogo explica por qué ocurrió el terremoto