Misterio detrás del terremoto de 7.4 en Colombia: ¿cuánto duró realmente?

El devastador terremoto de magnitud 7.4 registrado este lunes 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, no solo ha sembrado el pánico por su nivel de destrucción y las trágicas pérdidas humanas, sino también por una interrogante colectiva en redes sociales: ¿cuánto duró el terremoto en Colombia hoy?

Si sentiste que la tierra no dejaba de moverse y que el evento duró varios minutos, no estás solo. Existe una gran diferencia entre el tiempo registrado por los sismógrafos y la percepción humana ante el peligro.

El tiempo real: Lo que dicen los sismógrafos oficiales

De acuerdo con los datos técnicos preliminares y los reportes de institutos aliados en la región, la liberación de energía en el epicentro y las vibraciones iniciales más fuertes tuvieron una duración estimada de entre 40 segundos y 1 minuto.



Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclara constantemente que un sismo no tiene una duración única y precisa.

El tiempo que se mueve el suelo depende directamente de la distancia a la que te encuentres del epicentro, la profundidad (que se calculó cercana a los 100 km) y, sobre todo, el tipo de suelo de tu ciudad. Por ejemplo, en terrenos blandos o arcillosos, las ondas sísmicas se amplifican y el vaivén se extiende mucho más.

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San José del Palmar, Chocó, concentra la mayoría de las réplicas registradas después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido este 10 de agosto. /Foto: IA

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La percepción humana: ¿Por qué sentimos que duró una eternidad?

Si le preguntas a alguien en Cali, Pereira o Bogotá, te asegurará que el temblor superó los tres minutos. Esto ocurre por dos factores psicológicos y biológicos muy claros:



La distorsión del tiempo por la adrenalina: Ante una amenaza de muerte o colapso, el cerebro entra en un estado de hiperalerta. Los segundos se sienten increíblemente largos porque tu mente procesa demasiados estímulos por milisegundo buscando cómo ponerte a salvo.

Ante una amenaza de muerte o colapso, el cerebro entra en un estado de hiperalerta. Los segundos se sienten increíblemente largos porque tu mente procesa demasiados estímulos por milisegundo buscando cómo ponerte a salvo. Las réplicas inmediatas: Al tratarse de un terremoto de gran magnitud (7.4), el sismo principal fue sucedido casi de inmediato por movimientos secundarios.

Al tratarse de un terremoto de gran magnitud (7.4), el sismo principal fue sucedido casi de inmediato por movimientos secundarios. La población percibió la réplica fuerte de magnitud 4.8 y los sismos menores como si fueran parte de una sola y eterna sacudida.



Mareos y náuseas: El efecto posterior del vaivén

Una de las búsquedas que más está creciendo en los buscadores es la de personas que reportan sensación de mareo, inestabilidad o náuseas incluso horas después del sismo.

Los expertos explican que los movimientos de ondas de baja frecuencia (las que generan ese balanceo lento pero prolongado en los edificios altos de Bogotá o Medellín) desequilibran el líquido del oído interno, encargado de controlar el equilibrio de tu cuerpo.

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Esto provoca un cuadro muy similar al mareo por movimiento o cinetosis.

Si te sientes mareado, la recomendación de los organismos de salud es sentarte, fijar la mirada en un punto fijo del horizonte y tomar agua despacio. Recuerda mantenerte informado solo a través de portales oficiales como la UNGRD para conocer el balance de daños reales y puntos de acopio en tu región.