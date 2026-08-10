Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
SUBSIDIO POR TERREMOTO
CAUSAS DEL TERREMOTO: GEÓLOGO
MUERE EXJUGADOR EN TERREMOTO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Misterio detrás del terremoto de 7.4 en Colombia: ¿cuánto duró realmente?

Misterio detrás del terremoto de 7.4 en Colombia: ¿cuánto duró realmente?

¿Cuánto duró el sismo en Colombia hoy? Descubre el tiempo real del Servicio Geológico Colombiano, por qué causó mareos y la percepción de la tragedia.

Monitoreo sismológico en pantallas digitales analizando la duración y réplicas del sismo en Colombia.
La duración percibida de un sismo suele triplicar el registro real de los sismógrafos debido al pánico y a la inestabilidad en estructuras elevadas. (Foto: Archivo / Ilustración).
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

El devastador terremoto de magnitud 7.4 registrado este lunes 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, no solo ha sembrado el pánico por su nivel de destrucción y las trágicas pérdidas humanas, sino también por una interrogante colectiva en redes sociales: ¿cuánto duró el terremoto en Colombia hoy?

Si sentiste que la tierra no dejaba de moverse y que el evento duró varios minutos, no estás solo. Existe una gran diferencia entre el tiempo registrado por los sismógrafos y la percepción humana ante el peligro.

Últimas noticias

Bebé de tres meses fue rescatado junto a su mamá entre los escombros en Cali
Nación

Una luz de esperanza: rescatan a bebé y a su mamita entre los escombros tras el terremoto

Influenciador quedó debajo de una mesa durante el terremoto en Pereira: grabó todo
Nación

Influenciador quedó debajo de una mesa durante el terremoto en Pereira: entró en pánico

El tiempo real: Lo que dicen los sismógrafos oficiales

De acuerdo con los datos técnicos preliminares y los reportes de institutos aliados en la región, la liberación de energía en el epicentro y las vibraciones iniciales más fuertes tuvieron una duración estimada de entre 40 segundos y 1 minuto.

Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclara constantemente que un sismo no tiene una duración única y precisa.

El tiempo que se mueve el suelo depende directamente de la distancia a la que te encuentres del epicentro, la profundidad (que se calculó cercana a los 100 km) y, sobre todo, el tipo de suelo de tu ciudad. Por ejemplo, en terrenos blandos o arcillosos, las ondas sísmicas se amplifican y el vaivén se extiende mucho más.

Publicidad

Puedes leer: Geólogo explicó por qué ocurrió el terremoto en Colombia y si podría volver a temblar

Mapa de Colombia que muestra el terremoto de magnitud 7,4 y los nuevos temblores registrados en Chocó, principalmente en San José del Palmar y Sipí.
San José del Palmar, Chocó, concentra la mayoría de las réplicas registradas después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido este 10 de agosto.
/Foto: IA

Publicidad

La percepción humana: ¿Por qué sentimos que duró una eternidad?

Si le preguntas a alguien en Cali, Pereira o Bogotá, te asegurará que el temblor superó los tres minutos. Esto ocurre por dos factores psicológicos y biológicos muy claros:

  • La distorsión del tiempo por la adrenalina: Ante una amenaza de muerte o colapso, el cerebro entra en un estado de hiperalerta. Los segundos se sienten increíblemente largos porque tu mente procesa demasiados estímulos por milisegundo buscando cómo ponerte a salvo.
  • Las réplicas inmediatas: Al tratarse de un terremoto de gran magnitud (7.4), el sismo principal fue sucedido casi de inmediato por movimientos secundarios.
  • La población percibió la réplica fuerte de magnitud 4.8 y los sismos menores como si fueran parte de una sola y eterna sacudida.

Te puede interesar

Jhonny Rivera mostró los daños que dejó el fuerte terremoto en su finca ubicada en zona rural de Pereira.
Farándula

Así quedó la finca de Jhonny Rivera tras el terremoto; vivió experiencia religiosa

Alexis Escobar relata las heridas y el accidente que sufrió al quedar atrapado en un ascensor durante el terremoto en Colombia
Farándula

Alexis Escobar sufre accidente en medio de terremoto en Colombia; hay video

Mareos y náuseas: El efecto posterior del vaivén

Una de las búsquedas que más está creciendo en los buscadores es la de personas que reportan sensación de mareo, inestabilidad o náuseas incluso horas después del sismo.

Los expertos explican que los movimientos de ondas de baja frecuencia (las que generan ese balanceo lento pero prolongado en los edificios altos de Bogotá o Medellín) desequilibran el líquido del oído interno, encargado de controlar el equilibrio de tu cuerpo.

Puedes leer: Tragedia en Colombia por terremoto: edificios desplomados, acopio y guía de ayuda urgente

Esto provoca un cuadro muy similar al mareo por movimiento o cinetosis.

Si te sientes mareado, la recomendación de los organismos de salud es sentarte, fijar la mirada en un punto fijo del horizonte y tomar agua despacio. Recuerda mantenerte informado solo a través de portales oficiales como la UNGRD para conocer el balance de daños reales y puntos de acopio en tu región.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Temblor

Terremoto

Servicio Geológico Colombiano