Karol G revela su prototipo de hombre tras ruptura con Feid: ¿indirecta a Anuel AA?

Karol G volvió a estar en tendencia redes sociales, esto después de hacer una serie de confesiones sobre su vida privada. En una reciente entrevista para el pódcast 'Call Her Daddy' con Alex Cooper, la artista no sólo profundizó en los motivos de su ruptura con Feid, sino que también reveló detalles sobre su tipo ideal de hombre, entre otros detalles.

Inicialmente, la cantante confirmó oficialmente que está soltera durante una entrevista para una revista de la cual es portada en su edición de primavera 2026. Según explicó, esta decisión responde a una necesidad de priorizar su crecimiento personal, admitiendo que en el pasado solía "perderse a sí misma" y situación que confirmó en su siguiente intervención.

Puedes leer: FOTOS de Karol G en revista Playboy desatan furor; llamativa desde la portada



Karol G confesó que, aunque creía estar lista para dar un paso decisivo en su relación con Feid, una "voz interna" le indicó que aún no era el momento adecuado. "Simplemente la vida me dijo: ‘Todavía no’", señaló la artista, quien ahora se enfoca en disfrutar de su propia compañía y en su carrera musical.



¿Cómo es el tipo de hombre ideal de Karol G?

‘La Bichota’ tuvo uno de los momentos más incómodos en su paso por 'Call Her Daddy', esto cuando le preguntaron por su ideal en chicos, a lo que la antioqueña admitió que: “Me encantan los chicos malos, también me gusta el chico que parece del barrio y es chill”.

Puedes leer: La metamorfosis de Gaby Spanic; así quedó su nueva cara tras cirugía de 5 horas

No obstante, reconoció que este es un patrón que considera que debe cambiar, debido a que no le ha ido de la mejor manera con este tipo de personas en su vida. Una vez se conocieron estas declaraciones, en redes sociales apareció el debate dado que esa descripción encaja con su expareja, el puertorriqueño Anuel AA.

Publicidad

Por otro lado, Karol G se mantuvo firme en que su presente está centrado en su evolución y no en buscar una nueva pareja. Sin embargo, otro punto que habló durante la entrevista fue de la forma en la que descubrió una infidelidad y esto fue gracias a la ubicación que un ex le mandaba del GPS.

Publicidad

Ante esta situación, la postura de la intérprete de "Provenza" fue tajante: “Eso es un no. Eso es un siguiente, por favor”. Aunque en redes sociales algunos fans vincularon esta historia con Feid, sin embargo, Karol G jamás lo mencionó, por lo que esto solamente son especulaciones de las redes sociales.

Esta entrevista llega a Karol G en la antesala de su presentación en Coachella 2026, la cantante asegura no extrañar la vida en pareja y estar totalmente concentrada en conectar de nuevo con sus fans a través de la música y posibles giras futuras.