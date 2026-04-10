La metamorfosis de Gaby Spanic; así quedó su nueva cara tras cirugía de 5 horas

Gaby Spanic ha decidido no quedarse callada tras mostrar los resultados de su más reciente paso por el quirófano. La protagonista de 'La Usurpadora' viajó hasta Sao Paulo, en Brasil, para someterse a un procedimiento estético que transformó su apariencia física.

Esta intervención no fue un cambio superficial cualquiera, sino una operación que se extendió por aproximadamente cinco horas. La actriz de 52 años buscaba con este proceso regresar a su esencia natural y corregir situaciones de procedimientos que se realizó en el pasado.

Puedes leer: Pedro Pascal sorprende a todos y estrena nuevo look en los Premios Óscar 2026



El procedimiento técnico que eligió la venezolana se conoce como "lifting deep plane" o ritidectomía.



A diferencia de otros estiramientos faciales que solo trabajan sobre la piel, esta técnica es mucho más profunda porque reposiciona los músculos del rostro y elimina el exceso de tejido cutáneo.

Según expertos, los resultados de una intervención de este tipo pueden brindar una apariencia más firme y joven que llega a durar hasta 10 años. Spanic se puso en manos de médicos brasileños para tensar tanto los músculos de la cara como los del cuello.

Durante la cirugía, el equipo médico se encontró con algunas sorpresas dentro del rostro de la exreina de belleza. El cirujano reveló que halló granulomas, que son reacciones del cuerpo a sustancias u objetos extraños, como los bioestimuladores.

Además, el especialista detectó restos de otros procedimientos anteriores que la actriz se había realizado tiempo atrás. Esta nueva intervención sirvió para limpiar esos residuos y levantar las facciones de la actriz para devolverle su belleza original.

Publicidad

A través de un video publicado 21 días después de su paso por el quirófano, Gaby compartió imágenes de su recuperación. En el clip, ella aparece junto a uno de los médicos que la atendió, mostrándose dichosa y agradecida por los resultados obtenidos.

Puedes leer: Karol G reaparece tras supuesta ruptura con Feid; está irreconocible

Publicidad

La actriz comentó que al mirarse al espejo siente que ha vuelto a ser ella misma y se percibe más plena y con mayor madurez. Para ella, esta transformación externa también ha significado un cambio interno importante que le ha devuelto la seguridad.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar, y varias figuras del espectáculo le enviaron mensajes de apoyo.

Famosas como Anahí, Lorena Herrera y Liliana Rodríguez comentaron su publicación asegurando que el resultado final es hermoso.

Sin embargo, también hubo espacio para las críticas de quienes sostienen que se debe "envejecer con dignidad". Ante estos comentarios, Spanic fue contundente y explicó que para ella la dignidad no tiene nada que ver con las arrugas que aparecen con el tiempo.

Gaby Spanic defendió su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su imagen. Según su visión personal, tener dignidad al envejecer consiste en cuidarse, respetarse y no abandonarse a sí misma.

Ella recalcó que elegir verse bien y sentirse mejor no le resta valor, sino que reafirma su propia dignidad. La actriz sostiene que la verdadera belleza radica en la libertad de tomar decisiones personales sin tener que obedecer las expectativas que otros intentan imponer.

Publicidad

En sus declaraciones, la venezolana enfatizó que no siente la necesidad de dar explicaciones ni justificaciones al tiempo o a terceras personas por sus elecciones estéticas. Para Spanic, envejecer es parte de una evolución que debe vivirse desde el amor propio y no como una rendición ante el paso de los años.

Aunque no se arrepiente de sus decisiones pasadas, ya que las considera parte de su aprendizaje, ahora promueve la creación de conciencia sobre estos procesos estéticos. La actriz concluyó que su transformación es un proceso real e íntimo que pocos se atreverían a vivir sin filtros.