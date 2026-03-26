Lenin Ramírez y la cirugía estética fallida que nadie nota: "Me operé dos veces"

En el mundo del entretenimiento, los retoques estéticos son moneda corriente, pero pocos artistas se atreven a hablar con la crudeza y sinceridad con la que lo hizo Lenin Ramírez.

Durante su charla en El Klub de La Kalle, el intérprete de música regional mexicana abrió su corazón sobre las transformaciones físicas que ha atravesado, desde una pérdida de peso impresionante hasta intervenciones quirúrgicas en su rostro que, según sus propias palabras, no tuvieron el final feliz que él esperaba.

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Todo comenzó por una necesidad médica que terminó mezclándose con la vanidad. Lenin explicó que sufría de problemas respiratorios que lo obligaron a buscar ayuda profesional para intervenir su nariz.



Sin embargo, aprovechando que ya estaba en la mesa de operaciones, decidió hacerse un ajuste estético que hoy le genera cierta inconformidad.

"Me operé dos veces la nariz porque tenía el desviado... y una vez me aproveché y me pues me acomodé poquito, ¿no? Que no me quedó muy bien porque yo tengo la como esta parte caída así de la nariz y no me se me acomodó muy bien".

A pesar de que el cambio es sutil para muchos de sus seguidores, para el cantante es un detalle que nota constantemente y que le ha servido de lección para el futuro.

La experiencia no solo le dejó un resultado visual con el que no conecta del todo, sino también un recuerdo amargo del proceso postoperatorio.

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Para Ramírez, el dolor y la paciencia que requiere una recuperación de este tipo son factores que lo han llevado a tomar una decisión radical sobre su cuerpo. "No, yo ya no me vuelvo a operar. Es una lata la cirugía, la recuperación".

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Esta postura frente al quirófano es firme, incluso cuando tiene las puertas abiertas para realizarse cualquier otro procedimiento de manera gratuita.

enin comentó que tiene amigos cercanos en la industria de la medicina estética que le han ofrecido diversos tratamientos, pero su respuesta siempre es un "no" rotundo. "Tengo amigos que son cirujanos y me dice: 'No, te la regalo'.

No, yo no quiero esas. Y luego miro los videos... sacando toda esa vaina, masaje... no, hombre, no". Esta negativa incluye procedimientos populares como la liposucción, a pesar de que el artista ha luchado con su peso durante años.

Y es que el cambio físico de Lenin no ha dependido solo de las cirugías. El cantante sorprendió al revelar la enorme cantidad de peso que ha perdido a lo largo de su carrera.

"Pesaba 110 kg. Llegué a 69... pero bueno, ahorita ya peso, subí, ya peso como 84 kg". Aunque bromeó sobre su estado actual diciendo que se siente "gordito", queda claro que prefiere los métodos tradicionales o simplemente aceptarse como está antes que volver a enfrentar el bisturí.

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