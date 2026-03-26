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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La enfermedad que le genera un hábito compulsivo a Lenin Ramírez: "Una lucha interna"

La enfermedad que le genera un hábito compulsivo a Lenin Ramírez: "Una lucha interna"

Entre el éxito y los aplausos, el cantante lidia con un hábito nervioso que delata sus batallas internas.

La enfermedad que le genera un hábito compulsivo a Lenin Ramírez: "Una lucha interna"
La enfermedad que le genera un hábito compulsivo a Lenin Ramírez: "Una lucha interna"
Foto: La Kalle
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 26 de mar, 2026

Detrás de las luces, los escenarios imponentes como El Campín y la seguridad que proyecta al cantar, Lenin Ramírez esconde una lucha interna contra los nervios y la ansiedad.

En una de las secciones más personales de su entrevista en El Klub de La Kalle, el cantante fue cuestionado por un detalle que muchos habían notado pero pocos se atrevían a preguntar: el estado de sus manos. Con total transparencia, Lenin admitió que padece un hábito compulsivo derivado de su estado mental.

Puedes leer: Canción Todo lo Fue, de Lenin Ramírez, y su éxito tras el desprecio: "Una canción plana"

El cantante no trató de ocultar la situación cuando los locutores notaron que sus uñas estaban notablemente desgastadas. "No me las como, me las muerdo... El estrés, el nerviosismo... Sí, soy muy ansioso, la verdad".

Este comportamiento, lejos de ser una simple "maña", es una respuesta automática de su cuerpo ante la presión de su carrera y las huellas emocionales que le han dejado las tragedias personales que ha tenido que enfrentar en los últimos años.

Según explicó, es algo que hace de manera inconsciente. "La verdad no me doy cuenta cuando me muerdo las uñas. Eso pasa, es como ya automático".

Al profundizar en las razones de esta ansiedad, Lenin compartió un historial de vida marcado por pérdidas profundas que han forjado su carácter pero también han dejado cicatrices.

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Desde sus primeros años de vida, la ausencia materna fue una constante. "Perdió a su madre cuando tenía 2 años... mi mamá pues ni la conocí". A este dolor temprano se sumaron golpes mucho más recientes que terminaron por detonar su sistema nervioso.

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El artista reveló que el año pasado fue especialmente oscuro para él y su familia debido a la partida de seres fundamentales en su crianza.

"El año pasado murió mi hermano. 33 años... se murió mi abuela, mi abuela, la que me crió". Estas pérdidas, acumuladas en un corto periodo de tiempo, han mantenido a Lenin en un estado de alerta constante.

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Aunque aclaró que no se considera una persona depresiva, sí reconoció que su sistema nervioso reacciona de esta manera particular. "Después de tantas cosas, pero sí soy como muy nervioso".

Su hábito es, en esencia, una válvula de escape para una mente que ha tenido que procesar demasiado dolor en muy poco tiempo.

Incluso en medio de la charla, donde el tono suele ser relajado y lleno de bromas sobre su pasado como albañil o sus competencias de olores con su manager, este tema le dio un matiz de humanidad profunda al artista.

Lenin Ramírez demostró que, a pesar de ser una figura pública exitosa, no es inmune a las batallas de la salud mental.

Mira la entrevista completa:

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