Actriz de ‘La Reina del Flow 3’ rompe el silencio sobre su situación económica: “No alcanza”

Michell Orozco, reconocida actriz de producciones como Lady, la vendedora de rosas y La reina del flow 3, usó sus redes sociales para hablar sobre una compleja situación que vive en materia económica, además de desmitificar el éxito financiero automático en el sector del entretenimiento.

Inicialmente, se conoció que Orozco publicó una imagen dentro de un SITP, situación que generó una ola de cuestionamientos por parte de seguidores que le reclamaban por no tener un vehículo propio. Por lo cual, la actriz fue contundente y explicó que: “No es una decisión, es una realidad... no tenemos porque no nos alcanza básicamente”.

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De igual forma, esta explicó que aunque los ingresos en proyectos específicos pueden ser buenos, la actuación es una profesión “supremamente inestable”. Por lo cual, decidió usar sus redes sociales en las últimas horas para profundizar sobre esta situación en la que está viviendo.



¿Qué dijo Michell Orozco sobre esta situación?

Michell Orozco entregó detalles de cómo funciona el flujo de caja para un artista en el país, afirmando que un actor puede trabajar intensamente durante tres meses con una buena remuneración, pero luego enfrentar largos periodos sin propuestas laborales, lo que provoca que el dinero se acabe.

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“Si yo trabajo tres meses y me quedo el resto del año sin trabajo, con esos tres meses tengo que sobrevivir todo el año”, afirmó la joven. De igual forma, destacó que dicha situación obliga a los artistas a una administración rigurosa de sus recursos para cubrir gastos básicos como arriendo, alimentación y entre otras cosas.

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Cabe recordar que Michell proviene de una familia desplazada de escasos recursos originaria de El Caquetá. Al punto que confesó que desde los 15 años empezó a trabajar para apoyar económicamente a su hogar, logrando incluso pagar la educación universitaria de su hermano.

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Al independizarse junto a su pareja, la actriz explicó que tuvo que comenzar un ciclo económico desde cero. Por ello, sus prioridades actuales se centran en el ahorro para adquirir una vivienda y, eventualmente, un vehículo.

A pesar de los desafíos, Orozco asegura sentirse agradecida con su presente: “Yo actualmente vivo como una princesa”, comentó al referirse a su apartamento, finalmente, explicó que pese a tener otras fuentes de ingreso como la publicidad y redes sociales, cada mes tiene muchas incertidumbres debido a su oficio como actriz.

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