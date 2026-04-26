"Todo estaba muy roto": Alejandro Riaño rompe silencio sobre su divorcio con 'Mari' Manotas

Alejandro Riaño, el cerebro detrás del exitoso 'The Juanpis Live Show', ha decidido quitarse la máscara de su personaje para hablar sin filtros sobre las grietas que terminaron por derrumbar su matrimonio con María Alejandra Manotas.

Lo que muchos veían como una pareja estable en redes sociales, escondía una realidad de desconexión profunda que se hizo crítica durante el encierro de la pandemia.

Puedes leer: Karol G revela una de las razones de su ruptura con Feid: "Me tiró al suelo”



El humorista relató que el desgaste llegó a un punto tal que, aun viviendo bajo el mismo techo, debían agendar citas para poder cruzar palabra.



“Podemos hablar esta noche... veámonos a las 8, en el cuarto”, recordaba Riaño sobre esos momentos donde la química de pareja se había transformado en una simple, pero distante, amistad.

Sin embargo, justo cuando él tomó el valor para proponer que cada uno siguiera su camino tras regresar de una dura experiencia apoyando en Providencia, la vida le lanzó un giro de guion digno de una serie.

Al comunicarle a Mari su deseo de separarse, ella le soltó una noticia que congeló sus planes: estaba embarazada.

El asombro inicial se transformó en un pacto de reintento por el bienestar del nuevo integrante, pero apenas quince días después, el destino volvió a sacudir el tablero.

Publicidad

Tras un breve susto donde pensaron que el proceso no continuaría, los exámenes revelaron que no venía un bebé en camino, sino dos.

Puedes leer: ¿Terminaron? Laura de León habría confirmado su ruptura con Salomón Bustamante

Publicidad

Riaño confesó que su reacción, grabada en video por Manotas, fue de total desconcierto, preguntándose cómo manejarían la llegada de gemelos cuando la relación ya estaba fracturada.

A pesar de que los pequeños trajeron alegría, el vínculo sentimental no logró sanar. Alejandro explicó que "todo estaba muy roto" y que el esfuerzo por reconstruir el hogar se extendió por dos años más, hasta que un episodio cotidiano tras una jornada agotadora de grabación marcó el punto final definitivo.

Al quedarse dormido por el cansancio y recibir un reclamo de su entonces esposa, él simplemente aceptó que la situación no daba para más.

Pero la historia amorosa de Riaño no terminó ahí. Tras el divorcio, el comediante intentó abrir su corazón nuevamente, aunque con resultados que hoy prefiere dejar en el pasado.

Esta relación posterior fue descrita por él como "tormentosa e innecesaria", al punto de generarle inseguridades que antes no conocía.

La ruptura de este vínculo fue radical: Riaño aplicó un contacto cero absoluto, bloqueando a la persona de todas partes tras enviarle un mensaje contundente donde le pedía no volver a verla en su vida.

Publicidad

Afortunadamente para él, menciona que su condición de TDAH ha sido una herramienta inesperada para procesar estos cierres y seguir adelante con rapidez.

Actualmente, el panorama luce distinto. Se le ha visto muy cercano y feliz con Carlota Ackerman, una joven modelo y figura destacada en TikTok, con quien ya comparte eventos sociales y viajes internacionales.

Publicidad

En el ámbito profesional, Riaño también ha tenido que tomar decisiones drásticas para mantener la calidad de su show, como la salida del actor que interpretaba a 'Enanicks' por falta de compromiso, demostrando que tanto en su vida personal como laboral, su prioridad hoy es rodearse de personas responsables y vibras positivas.