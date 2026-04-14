¿Terminaron? Laura de León habría confirmado su ruptura con Salomón Bustamante

La reconocida actriz Laura de León y el presentador Salomón Bustamante vuelven a estar en ojo de todos, en especial por el estado de su relación sentimental, la cual continúa siendo un enigma para sus seguidores, debido al hermetismo como se vienen tratando los dos.

Este martes 14 de abril, la protagonista de diversas producciones colombianas sacudió las redes sociales con un inesperado mensaje de cumpleaños dedicado a Bustamante, en el que se refirió a él explícitamente como su “ex”. Hecho que generó múltiples reacciones en redes sobre lo ocurrido.

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A través de una publicación en sus plataformas digitales, Laura De León quiso celebrar un año más de vida de Salomón, tanto es así que durante la pieza audiovisual se observa a la pareja en una actitud afectuosa, abrazados y muy cerca el uno del otro. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el gesto que hicieron ambos negando con sus manos.



“Oye ex, después de 16 años de conocerte y con tanto tiempo compartido, yo no puedo más que desearte lo mejor, siempre”, se puede leer en la publicación de Instagram, al punto que Salomón Bustamante reforzó la idea de esto, al mencionar que “soy amigo de mi ex”.

Rumores del fin de la relación de Laura de León y Salomón Bustamante

Los rumores sobre el fin de este matrimonio no son nuevos, todo esto inició cuando el pasado 2 octubre de 2025, Salomón Bustamante sugirió un divorcio a través de un comentario en TikTok. Posteriormente, en una transmisión en vivo, el presentador afirmó estar soltero, viviendo solo y habiendo retirado de su hogar.

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No obstante, todo esto cambió en diciembre de 2025. Durante la celebración del Día de las Velitas, que coincide con su aniversario, ambos compartieron imágenes que sugerían una reconciliación. Lo que provocó que Salomón Bustamante hablará en una emisora, explicando que el distanciamiento en redes sociales fue un acuerdo mutuo.

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"Decidí alejar mi vida privada de las redes... decidimos trabajar cada quien por su lado", afirmó Bustamante para aclarar por qué ya no interactúan públicamente como antes, con el fin de hacer prevalecer su vida privada.

Por lo cual, el nuevo mensaje de Laura De León dividió la opinión de los internautas, debido a que un grupo celebra una supuesta madurez emocional de la pareja al mantener una amistad tras el divorcio, otros critican la situación calificándola como una estrategia de creación de contenido para generar interacciones en sus redes sociales.