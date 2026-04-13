Fallece papá de René Higuita; sale a la luz secreto familiar tras su partida

René Higuita ha compartido con sus seguidores una noticia que toca las fibras más sensibles de su entorno familiar: el fallecimiento de su padre, Jorge Zapata.

El anuncio se dio a conocer el 13 de abril de 2026, marcando un momento de duelo para el exarquero, quien decidió homenajear a su progenitor de una manera muy particular y llena de ritmo.

A través de sus redes sociales, el eterno número uno de Colombia publicó un registro audiovisual donde se observa a Jorge Zapata interpretando con gran entusiasmo la clásica canción "Los Sabanales".



Puedes leer: Aparece VIDEO del momento exacto del accidente frente a embajada de EE.UU; hay varios muertos



Esta escena, capturada aparentemente en un entorno hospitalario, muestra a un hombre que, a pesar de las circunstancias de salud, no perdió la alegría ni la conexión con la música tradicional.

La partida de Jorge Zapata ha despertado una curiosidad que muchos aficionados al fútbol mantuvieron por décadas: ¿por qué la leyenda del arco nunca utilizó el apellido de su padre en su vida pública o deportiva?

La respuesta se remonta a los primeros años de vida del deportista en la ciudad de Medellín. René nació en un contexto de marcadas limitaciones económicas y fue su madre, María Dioselina Higuita, quien tomó las riendas de su crianza desde el primer día.

Según los datos biográficos que han trascendido, al momento de su nacimiento, Jorge Zapata no realizó el reconocimiento legal correspondiente.

Publicidad

Dentro del marco legal en Colombia, cuando un padre no registra oficialmente a su hijo, el menor es identificado legalmente utilizando únicamente los apellidos de la madre.

Fue así como el mundo conoció a René Higuita, un nombre que con el tiempo se transformó en una marca registrada de audacia, salidas arriesgadas del área y la icónica jugada del "escorpión".

Publicidad

Puedes leer: Aparece último VIDEO con vida de hermanitos de 5 y 8 años encontrados muertos en nevera

El apellido de su madre se convirtió en el estandarte de un estilo de juego que cambió la historia del fútbol moderno, dejando el "Zapata" en un plano totalmente desconocido para la opinión pública hasta hace muy poco.

A pesar de ese inicio distante y de la falta de un vínculo legal formal en el registro civil, el tiempo permitió que la relación entre padre e hijo se transformara.

Las publicaciones más recientes del exjugador de la Selección Colombia dejan ver que, en los últimos años, ambos lograron construir un puente de comunicación y afecto.

Las imágenes de ellos compartiendo momentos familiares evidencian que las asperezas del pasado quedaron atrás, permitiendo que Higuita pudiera acompañar a su padre en sus días finales.

El mensaje de despedida de René fue directo y cargado de sentimiento: “Siempre te recordaré con esa alegría. Descanse en paz, padre”.

Publicidad

Estas palabras acompañan el video del canto, reafirmando que la imagen que el ídolo desea conservar de Jorge Zapata es la de ese hombre vital que disfrutaba de la música.

La noticia ha generado una oleada de mensajes de apoyo por parte de colegas del mundo del deporte, seguidores y figuras públicas que han querido manifestar su respeto ante la pérdida del hombre que, aunque no le dio el apellido al ídolo, sí compartió con él sus últimos suspiros de alegría.