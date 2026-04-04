Fallece reconocido músico, pionero de la salsa y fundador de la orquesta La Octava Dimensión

En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento del maestro Santiago Mejía Jaramillo, un pionero de la salsa en la capital del Valle del Cauca. El músico, quien fuera el fundador y director de la emblemática Orquesta La Octava Dimensión, falleció a los 78 años de edad en una clínica de la ciudad.

Algunas fuentes mencionan que el deceso se produjo tras haber sido sometido a una cirugía y luego de enfrentar complicaciones de salud en sus últimos días.

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“Con profunda tristeza, la Octava Dimensión de Cali informa el fallecimiento de nuestro fundador y director, Santiago Mejía”, expresó la orquesta. En el mismo comunicado, sus integrantes señalaron que “hoy es un día muy difícil para nosotros y para el mundo de la música”, al despedir a quien describieron como un gran ser humano.



Santiago Mejía dedicó más de cinco décadas a consolidar la identidad sonora de Cali. Al punto que la historia de su agrupación comenzó en 1971, cuando junto a Reynaldo Vargas fundó lo que inicialmente se conoció como La Sonora Juventud. Con el tiempo, el proyecto evolucionó hacia La Octava Dimensión.

¿Cómo fue la carrera de Santiago Mejía?

La orquesta se convirtió en una de las instituciones más respetadas del género, compartiendo escenarios y popularidad con gigantes como el Grupo Niche y La Misma Gente.

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Tanto es así que uno de los hitos más recordados de la carrera de Santiago Mejía fue en 1980, cuando abrieron el show de la Fania All Stars en el Coliseo del Pueblo de Cali, un evento que los catapultó a la escena internacional, además de hacer varias composiciones que son muy conocidas por el público colombiano.

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Entre sus temas más destacados se encuentran: "Mentiras" y "Nunca cambies", grabados en 1988 con el aporte del trombonista César Monge. "El Son de la Octava Dimensión" y "Sin Salsa No Hay Pregón". "La encontré" y "La rutina caleña", interpretadas por el vocalista Hermes Manyoma.

Una vez se confirmó su fallecimiento, el cantante Willy García lo recordó como un "pionero que abrió el camino" y un gestor apasionado por la identidad caleña. Por su parte, el Jimmy Saa, quien se formó en las filas de La Octava Dimensión, describió a Mejía como un "padre en la música", resaltando su bondad y su compromiso con las nuevas generaciones de artistas.

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