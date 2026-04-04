Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
NUEVAS FOTOS DE ARTEMIS
FALLECE EMPRESARIO COLOMBIANO
CRISTO LE CRECE EL CABELLO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Fallece reconocido músico, pionero de la salsa y fundador de la orquesta La Octava Dimensión

Fallece reconocido músico, pionero de la salsa y fundador de la orquesta La Octava Dimensión

El artista falleció a los 78 años en una clínica del Valle del Cauca, lo que generó gran conmoción entre sus seguidores.

Fallece Santiago Mejía fundador de la orquesta La Octava Dimensión
Fallece reconocido músico, pionero de la salsa y fundador de la orquesta La Octava Dimensión
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de abr, 2026

En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento del maestro Santiago Mejía Jaramillo, un pionero de la salsa en la capital del Valle del Cauca. El músico, quien fuera el fundador y director de la emblemática Orquesta La Octava Dimensión, falleció a los 78 años de edad en una clínica de la ciudad.

Algunas fuentes mencionan que el deceso se produjo tras haber sido sometido a una cirugía y luego de enfrentar complicaciones de salud en sus últimos días.

Puedes leer: La razón por la que habrían acabado con Luder Quiñones, músico de orquesta de Willy García

“Con profunda tristeza, la Octava Dimensión de Cali informa el fallecimiento de nuestro fundador y director, Santiago Mejía”, expresó la orquesta. En el mismo comunicado, sus integrantes señalaron que “hoy es un día muy difícil para nosotros y para el mundo de la música”, al despedir a quien describieron como un gran ser humano.

Te puede interesar

  1. Falleció Joche Zuluaga, reconocido acordeonero y maestro
    Fallece reconocido músico vallenato en Mompox; enseñó a soñar a los niños con su acordeón
    Foto: Labs.google
    Música

    Fallece reconocido músico vallenato en Mompox; enseñó a soñar a los niños con su acordeón

  2. Quién era Junior Quiñones, timbalero de Willy García
    Quién era Junior Quiñones, timbalero de Willy García
    /Foto: redes sociales
    Música

    Fallece reconocido timbalero de la orquesta de Willy García; en su carro y en segundos

Santiago Mejía dedicó más de cinco décadas a consolidar la identidad sonora de Cali. Al punto que la historia de su agrupación comenzó en 1971, cuando junto a Reynaldo Vargas fundó lo que inicialmente se conoció como La Sonora Juventud. Con el tiempo, el proyecto evolucionó hacia La Octava Dimensión.

¿Cómo fue la carrera de Santiago Mejía?

La orquesta se convirtió en una de las instituciones más respetadas del género, compartiendo escenarios y popularidad con gigantes como el Grupo Niche y La Misma Gente.

Publicidad

Tanto es así que uno de los hitos más recordados de la carrera de Santiago Mejía fue en 1980, cuando abrieron el show de la Fania All Stars en el Coliseo del Pueblo de Cali, un evento que los catapultó a la escena internacional, además de hacer varias composiciones que son muy conocidas por el público colombiano.

Puedes leer: Reconocida actriz perdió a su bebé de cinco mesecitos: "Tengo el alma partida"

Publicidad

Entre sus temas más destacados se encuentran: "Mentiras" y "Nunca cambies", grabados en 1988 con el aporte del trombonista César Monge. "El Son de la Octava Dimensión" y "Sin Salsa No Hay Pregón". "La encontré" y "La rutina caleña", interpretadas por el vocalista Hermes Manyoma.

Te puede interesar

  1. Santiago Munévar perdió la vida
    Fallece actor de ‘Pasión de gavilanes’ en extrañas circunstancias; tenía 66 años
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Farándula

    Fallece actor de ‘Pasión de gavilanes’ en extrañas circunstancias; tenía 66 años

  2. Fallece vocalista de Grupo Reacción en Tijuana
    Fallece vocalista de Grupo Reacción en Tijuana
    Foto: @gruporeaccionoficial
    Internacional

    Reconocido cantante es baleado en plena presentación; así fue el incidente

Una vez se confirmó su fallecimiento, el cantante Willy García lo recordó como un "pionero que abrió el camino" y un gestor apasionado por la identidad caleña. Por su parte, el Jimmy Saa, quien se formó en las filas de La Octava Dimensión, describió a Mejía como un "padre en la música", resaltando su bondad y su compromiso con las nuevas generaciones de artistas.

Mira también: Fallece actor de ‘Pasión de gavilanes’ en extrañas circunstancias; tenía 66 años

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muertes de famosos

Muertes extrañas

Salsa