Reconocido cantante es baleado en plena presentación; así fue el incidente

Un hecho registrado en Tijuana, México, interrumpió una presentación musical del Grupo Reacción durante la madrugada del domingo 29 de marzo. En medio del evento, uno de los vocalistas de la agrupación perdió la vida y otro integrante resultó afectado.

De acuerdo con la información conocida, la agrupación se encontraba en una celebración privada, específicamente en una fiesta de cumpleaños, cuando se presentó una situación que alteró el desarrollo normal del evento. Testigos indicaron que la actividad transcurría con normalidad antes de lo ocurrido.

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Según versiones recopiladas por medios internacionales, una persona presente en la celebración generó un momento de tensión que derivó en lo sucedido. Durante ese instante, el vocalista Arturo Rivera recibió heridas por arma de fuego que posteriormente causaron su fallecimiento en el lugar.



Otro integrante del grupo resultó con afectaciones y fue trasladado a un centro médico para recibir atención. Hasta el momento, no se conocen detalles adicionales sobre su estado actual.

Las personas que se encontraban en el sitio se retiraron del lugar tras lo ocurrido, mientras se daba aviso a las autoridades correspondientes.

¿Qué dijeron los integrantes del grupo?

Tras el hecho, integrantes del Grupo Reacción compartieron un mensaje en el que informaron lo sucedido y agradecieron las muestras de apoyo recibidas.

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En el comunicado, el grupo señaló que atraviesa un momento difícil y pidió respeto para la familia del vocalista. También confirmaron que uno de los músicos continúa en recuperación.

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“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que se han tomado el tiempo de enviarnos mensajes, preocuparse por nosotros y brindarnos su apoyo en estos momentos tan difíciles”, se lee en el comunicado.

“Lamentamos profundamente lo sucedido con nuestro compañero y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida”, puntualizaron, y anticiparon que pronto darán información sobre el sepelio del artista.

Por su parte, la Fiscalía General de Baja California emitió órdenes de captura; sin embargo, por el momento no se reportan personas detenidas.

¿Quién era el vocalista del Grupo Reacción?

Arturo Rivera, conocido en el entorno musical como 'El Pollo', formaba parte del Grupo Reacción desde hace varios años. Dentro de la agrupación cumplía funciones como vocalista y músico.

El artista desarrollaba su carrera en el género regional mexicano y participaba en presentaciones privadas y eventos en diferentes zonas de México.

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Las autoridades locales iniciaron acciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho. La Fiscalía de Baja California adelanta la recolección de información y testimonios para avanzar en el proceso.

Hasta el momento no se reportan decisiones oficiales sobre responsables, ya que el caso continúa en etapa de verificación. Las autoridades indicaron que el análisis del caso permitirá esclarecer lo ocurrido durante el evento privado.

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El hecho se mantiene en investigación mientras se recopilan elementos que permitan establecer con claridad la secuencia de lo sucedido.

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