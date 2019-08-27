La Kalle René Higuita
René Higuita
-
Fallece papá de René Higuita; sale a la luz secreto familiar tras su partida
Entre melodías de 'Los Sabanales' y un adiós cargado de nostalgia, el legendario René Higuita compartió el fallecimiento de su padre, Jorge Zapata.
-
Reacción de la esposa de Higuita tras el beso con Marino Hinestroza: "Ay cucho"
El video viral de René Higuita y Marino Hinestroza generó risas y una inesperada reacción de la esposa del exarquero, doña Magnolia.
-
Así celebró René Higuita el paso de Colombia a la final de la Copa América
El exarquero de la Selección Colombia padeció los últimos minutos del encuentro y terminó sentimental tras el histórico paso de Colombia a la final de la Copa América 2024.
-
René Higuita lucha para recuperar su casa: "Están todos mis ahorros y premios"
La casa de René Higuita en el Poblado en Medellín fue embargada hace más de treinta años y ahora el futbolista busca la manera de recuperarla.
-
René Higuita muestra su lujosa mansión en Antioquia
René Higuita dio a conocer la lujosa casa en la que vive con su familia y reveló cuál es su lugar favorito dentro de la misma.
-
Arelys Henao contó divertida anécdota con René Higuita para ayudar a su hijo
La cantante tuvo que pasar una pena con la leyenda del futbol colombiano. Todo para cumplirle un sueño a su hijo.
-
¡Por fin le dijeron que sí! René Higuita se casará a sus 56 años
El exfutbolista demostró su emotividad al estar comprometido con la mujer que lo ha acompañado durante toda su vida.
-
Comparan a René Higuita con el Chapulín tras confundirse en plena rueda de prensa
El exarquero de la Selección Colombia se convirtió en un digno representante de "nada puede malir sal".
-
René Higuita se cansó de pagar impuesto a la guerrilla y propone reunión para arreglar la situación
Hizo un llamado a disidencias de FARC y el ELN para buscar una salida a esta situación que afecta a varios ganaderos.
-
Video: atacan a René Higuita luego del partido de Nacional vs. Millonarios
El enfrentamiento se dio entre algunos hinchas de Millonarios y René Higuita luego de que el encuentro amistoso terminara 3-2 a favor del equipo verdolaga.