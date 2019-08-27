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La Kalle  / René Higuita

René Higuita

  • Fallece padre de René Higuita, Jorge Zapata
    Emotiva despedida de René Higuita a su padre Jorge Zapata; sale secreto a la luz
    Foto: Redes sociales de René Higuita
    Farándula

    Fallece papá de René Higuita; sale a la luz secreto familiar tras su partida

    Entre melodías de 'Los Sabanales' y un adiós cargado de nostalgia, el legendario René Higuita compartió el fallecimiento de su padre, Jorge Zapata.

  • Beso entre Higuita y Marino Hinestroza
    Beso entre Higuita y Marino Hinestroza
    /Foto: redes sociales
    Virales

    Reacción de la esposa de Higuita tras el beso con Marino Hinestroza: "Ay cucho"

    El video viral de René Higuita y Marino Hinestroza generó risas y una inesperada reacción de la esposa del exarquero, doña Magnolia.

  • René Higuita emocionado por paso de Colombia a la final
    René Higuita emocionado por paso de Colombia a la final
    / Foto: Captura de video TikTok @enocfutbol22
    Virales

    Así celebró René Higuita el paso de Colombia a la final de la Copa América

    El exarquero de la Selección Colombia padeció los últimos minutos del encuentro y terminó sentimental tras el histórico paso de Colombia a la final de la Copa América 2024.

  • René Higuita, exfutbolista colombiano
    René Higuita, exfutbolista colombiano
    /Foto: Instagram @higuitarene1
    Farándula

    René Higuita lucha para recuperar su casa: "Están todos mis ahorros y premios"

    La casa de René Higuita en el Poblado en Medellín fue embargada hace más de treinta años y ahora el futbolista busca la manera de recuperarla.

  • René Higuita, futbolista colombiano
    René Higuita, futbolista colombiano
    /Foto: Instagram @higuitarene1
    Farándula

    René Higuita muestra su lujosa mansión en Antioquia

    René Higuita dio a conocer la lujosa casa en la que vive con su familia y reveló cuál es su lugar favorito dentro de la misma.

  • Arelys Henao y René Higuita, cantante y futbolista colombianos
    Arelys Henao y René Higuita, cantante y futbolista colombianos
    / Foto: Composición Instagram @higuitarene1 y @arelyshenao
    Farándula

    Arelys Henao contó divertida anécdota con René Higuita para ayudar a su hijo

    La cantante tuvo que pasar una pena con la leyenda del futbol colombiano. Todo para cumplirle un sueño a su hijo.

  • 17338_La Kalle - René Higuita cumplió y se cortó el pelo - Foto Instagram
    La Kalle - René Higuita cumplió y se cortó el pelo - Foto Instagram
    Farándula

    ¡Por fin le dijeron que sí! René Higuita se casará a sus 56 años

    El exfutbolista demostró su emotividad al estar comprometido con la mujer que lo ha acompañado durante toda su vida.

  • René Higuita
    El curioso error del paisa ha desatado una ola de memes.
    / Foto: Archivo - Twitter: @samuelcelis10
    Virales

    Comparan a René Higuita con el Chapulín tras confundirse en plena rueda de prensa

    El exarquero de la Selección Colombia se convirtió en un digno representante de "nada puede malir sal".

  • 17198_Foto: René Higuita / Instagram
    Foto: René Higuita / Instagram
    Foto: René Higuita / Instagram
    Virales

    René Higuita se cansó de pagar impuesto a la guerrilla y propone reunión para arreglar la situación

    Hizo un llamado a disidencias de FARC y el ELN para buscar una salida a esta situación que afecta a varios ganaderos.

  • Discusión René Higuita
    Discusión René Higuita
    /Foto: screenshot video viral @lapagverdolaga
    Deportes

    Video: atacan a René Higuita luego del partido de Nacional vs. Millonarios

    El enfrentamiento se dio entre algunos hinchas de Millonarios y René Higuita luego de que el encuentro amistoso terminara 3-2 a favor del equipo verdolaga.