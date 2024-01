Arelys Henao contó divertida anécdota con René Higuita para ayudar a su hijo

La vida de la cantante de música popular Arelys Henao ha dejado de ser un misterio, gracias a las dos novelas que relatan su vida, Colombia ha conocido todo sobre ella y su familia y en esta nueva temporada sabremos más de sus hijos, Esteban y Miguel.

En Kallejiando hablamos con Arelys y le preguntamos sobre su hijo menor, Miguel, quien es futbolista y lleva muchos años luchando para cumplir su sueño, algo que han intentado plasmar en la novela. La artista nos contó en los micrófonos de La Kalle, que ella sufrió mucho cuando su hijo decidió irse a buscar su sueño en Italia.

“Me dio un taco y un dolor que no podía con él. Cuando lo vi por la puerta internacional y me dijo 'ma, nos vamos', le pregunte si en serio iba a viajar solo hasta Italia, me respondió 'Si madre, yo soy capaz”. Arelys Henao

Luego de esto relató que le fue muy bien en su viaje y en estos días deberá volver para seguir su proceso como jugador de fútbol profesional. Pero recordó una divertida anécdota, cuando su hijo le dijo que su sueño era ser futbolista.

Arelys confesó que cuando su hijo le contó su sueño ella se comprometió a ayudarlo, pero no sabía como hacerlo, ya que no conocía a nadie en el mundo del fútbol, por lo que la vez que tuvo la oportunidad no la desaprovecho.

Esta situación se dio cuando ella estaba en Bogotá y coincidió en el mismo hotel con la concentración del Atlético Nacional; su esposo no dudó ni un segundo y le dijo que ese era el momento. Decidida, Arelys llegó hasta donde René Higuita, quien para ese momento era preparador de arqueros.

Él la reconoció e incluso le pidió una foto, la cual y de manera audaz, Arelys le dijo que se la enviaría por el WhatsApp y así se hizo con el número de la leyenda del fútbol. Desde ahí dice la cantante que son como hermanos, razón por la cual, el 'loco' Higuita fue fundamental para el desarrollo de Miguel como futbolista.

