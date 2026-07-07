IMÁGENES de la casa de René Higuita en extinción de dominio por nexos con narcotráfico

Un juez especializado de Medellín decretó la extinción definitiva del derecho de dominio sobre una propiedad ubicada en el exclusivo barrio El Poblado, la cual figuraba a nombre del exfutbolista René Higuita y de un familiar.

Tras un proceso judicial que se prolongó por más de tres décadas, la justicia concluyó que el inmueble fue adquirido originalmente con recursos provenientes del narcotráfico, vinculados al extinto Cartel de Medellín.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación determinó que el bien hizo parte de un esquema de testaferrato diseñado para ocultar activos ilícitos. Según el ente acusador, la propiedad fue adquirida inicialmente por Gustavo Cuartas Rendón, quien habría actuado como testaferro de los hermanos William y Gerardo "Kiko" Moncada, socios de Pablo Escobar.



Uno de los elementos probatorios clave para la decisión judicial fue un estudio grafológico que confirmó que una de las firmas consignadas en las escrituras públicas era falsa.

Este hallazgo permitió a las autoridades reconstruir la cadena de transferencias del inmueble hasta establecer cómo quedó registrado a nombre del exguardameta de la Selección Colombia en enero de 1993, tras una transacción por 33 millones de pesos con María Victoria Montoya Alzate.

Casa de Rene Higuita Foto: imagen tomada de redes sociales

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Así es la propiedad que pasó a extinción de dominio de René Higuita

Entre 1992 y 1996, mientras militaba en Atlético Nacional, René Higuita habitó esta residencia, que se convirtió en un punto de encuentro de su vida social.

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Testigos de la época describen una vivienda de gran tamaño que contaba con piscina, salón de billar y espacios para albergar animales exóticos como micos, tortugas y guacamayas. Además, vecinos del sector recuerdan que diariamente llegaban hasta diez bolsas de leche, presuntamente destinadas a alimentar la fauna que el ídolo mantenía como mascotas.

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Sin embargo, hoy el panorama es completamente distinto. Tras décadas bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la estructura quedó cubierta por la maleza, perdió gran parte de sus techos y sus paredes fueron intervenidas con grafitis.

Casa de Higuita 1 Foto: imagen tomada de El Colombiano

A pesar de su estado de abandono, el lote conserva un alto valor comercial. Expertos de la Lonja estiman que cualquier urbanizador podría pagar entre 1.500 y 2.000 millones de pesos por el predio.

Casa de Higuita frente Foto: imagen tomada de redes sociales

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¿Qué ha dicho René Higuita sobre este lugar?

Por su parte, René Higuita sostiene que actuó de buena fe y que adquirió la propiedad con el fruto de su carrera deportiva y no tiene relación con dinero del narcotráfico.

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En distintas ocasiones, el exfutbolista también utilizó sus redes sociales para denunciar el deterioro de la que fue su casa, calificando como "triste" que el Estado permitiera su deterioro mientras se resolvía el proceso judicial.

Casa de Higuita 2 Foto: imagen tomada de El Colombiano

Pese a esos argumentos, la sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín ratificó que el origen ilícito del bien constituye una causal suficiente para que pase definitivamente a manos del Estado.