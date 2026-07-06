¿Quién es Jorge Mora, nuevo ministro de defensa de Abelardo de la Espriella?

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, continúa anunciando a los integrantes de su gabinete. En esta ocasión, confirmó al mayor general (r.) Jorge Eduardo Mora López como nuevo ministro de Defensa de su gobierno, a través de un video publicado en sus redes sociales.

El anuncio fue realizado mediante su cuenta de X, donde el mandatario electo destacó la trayectoria militar del oficial retirado y aseguró que su designación representa un reconocimiento al trabajo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

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"Hoy le entrego el Ministerio de Defensa a un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad. El mayor general Jorge Eduardo Mora López representa el reconocimiento de toda una Nación a nuestros soldados y policías, y el compromiso de recuperar la autoridad, fortalecer la moral de la Fuerza Pública y garantizar que el Estado vuelva a ejercer el control en cada rincón del país", escribió.



En la misma publicación, De la Espriella reiteró su respaldo a la Fuerza Pública y concluyó: "¡Gloria al soldado! En la Patria Milagro, el honor vuelve a ocupar el lugar que merece. Hoy más que nunca, firme con la seguridad y ¡Firme por la Patria!". Si deseas ver el video del anunció haz click acá.

¿Quién es Jorge Mora?

Según explicó el mandatario electo, la designación busca fortalecer la política de seguridad de su gobierno, reforzar la autoridad del Estado y elevar la moral de los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

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jorge Mora cuenta con más de 36 años de trayectoria en el sector de la seguridad y la defensa. Durante su carrera en el Ejército Nacional ocupó cargos de alta responsabilidad relacionados con la inteligencia militar, la planeación estratégica, la seguridad pública y la conducción de operaciones conjuntas e interinstitucionales.

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Su experiencia también incluye el liderazgo de operaciones militares en algunas de las regiones más complejas del país, así como la participación en procesos de análisis estratégico y manejo de conflictos. A lo largo de su carrera recibió múltiples condecoraciones y reconocimientos tanto en Colombia como en el exterior.

Tras su retiro de la institución militar, el general (r.) también se desempeñó como asesor y ejecutivo en asuntos de seguridad para diferentes entidades del sector público. En esos cargos participó en iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional y al diseño de estrategias para enfrentar los retos en materia de orden público.

De acuerdo con De la Espriella, la llegada de Jorge Mora al Ministerio de Defensa tiene como objetivo fortalecer la presencia del Estado en el territorio nacional y respaldar la labor de la Fuerza Pública, uno de los ejes centrales de la política de seguridad que impulsará su administración.