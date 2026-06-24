Video de esposa de Abelardo de la Espriella causa revuelo; la critican y la defienden

Ana Lucía Pineda, esposa del presidente electo Abelardo de la Espriella y futura primera dama de Colombia, se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras la difusión de un video que ha generado todo tipo de reacciones entre los usuarios.

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Las imágenes comenzaron a circular con fuerza pocas horas después de ser compartidas en internet y rápidamente dieron paso a un intenso debate.

Lo que para algunos fue un gesto sin mayor relevancia, para otros terminó siendo una acción que despertó cuestionamientos y críticas.

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El video muestra a Ana Lucía Pineda participando en un evento político junto a su esposo. Durante el encuentro, la futura primera dama aparece saludando a varias personas que se encontraban entre los asistentes. Sin embargo, un momento específico fue el que terminó llamando la atención de miles de usuarios.

Según se observa en las imágenes, después de estrechar la mano de uno de los simpatizantes presentes en el lugar, Pineda realiza un movimiento que fue interpretado de diferentes maneras por quienes vieron el video. Algunos usuarios aseguraron que parecía limpiarse la mano en el respaldo de una silla y posteriormente mantenerla alejada de otros objetos.

Reacción de Abelardo de La Espriella: se declara ganador de las elecciones 2026 /Foto: Facebook Abelardo dela Espriella

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Algunos usuarios consideraron que el gesto podía transmitir incomodidad hacia la persona con la que acababa de interactuar. Esa percepción llevó a que aparecieran comentarios cuestionando la imagen que proyectaría una figura llamada a ocupar uno de los roles más visibles del país.

Sin embargo, no todos coincidieron con esa lectura.

Otro grupo de usuarios defendió a la futura primera dama y señaló que el movimiento podría tener múltiples explicaciones. Entre ellas mencionaron una reacción espontánea, un gesto inconsciente o simplemente una medida de cuidado personal en medio de una jornada con contacto constante con cientos de personas.

#Viral | La esposa de Abelardo de la Espriella, Ana Lucía Pineda Aruachan, pronta a ser la primera dama de la Nación, sufre un incómodo momento en redes sociales tras viralizarse este video donde se muestra cómo se limpia luego de estrechar la mano de un simpatizante.



💬¿Qué… pic.twitter.com/pvu0EPNHjh — EL DIARIO BOYACÁ (@ELDIARIOBOYACA) June 23, 2026

Quién es Ana Lucía Pineda

La polémica también despertó interés por conocer más detalles sobre la mujer que acompañará a Abelardo de la Espriella durante su llegada a la Presidencia de Colombia.

Ana Lucía Pineda nació en Montería, Córdoba, y es administradora de empresas. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en áreas relacionadas con la gestión administrativa, recursos humanos y desarrollo de proyectos.

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Durante varios años mantuvo una vida alejada de la exposición pública y de los reflectores mediáticos. Sin embargo, la campaña presidencial de su esposo hizo que comenzara a ganar visibilidad y que su nombre apareciera con frecuencia en escenarios políticos y sociales.

Junto a Abelardo de la Espriella conforma una familia con cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca. Además, en distintas entrevistas ha resaltado la importancia de la familia, el diálogo y la construcción de consensos como aspectos fundamentales de su vida personal.