Iván Cepeda se pronuncia sobre las elecciones presidenciales: “He decidido aceptar”

Tres días después de la segunda vuelta electoral del 21 de junio, el senador y excandidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció públicamente su decisión de reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella en una rueda de prensa en su sede de campaña este miércoles 24 de junio.

De acuerdo con los datos proporcionados, Abelardo de la Espriella, avalado por el movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12,9 millones de votos, lo que representa el 49,78 % del total. Esta cifra le otorgó la victoria por una diferencia menor al 1 % frente a Iván Cepeda.

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El propio senador reconoció la estrechez del resultado al afirmar que "la votación muestra una diferencia extraordinariamente estrecha" y que menos de un punto porcentual separó a ambas candidaturas.



La Registraduría Nacional del Estado Civil ratificó la validez del proceso mediante un comunicado emitido este martes 24 de junio de 2026. La entidad informó que existe una coincidencia del 99,997 % entre los resultados del preconteo inicial y el escrutinio final realizado por los jueces.

#Atención El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro reconoció la victoria de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de la República.



“Lo hago como un acto de responsabilidad democrática y un aporte a la paz, porque creemos profundamente en la democracia y… pic.twitter.com/Ua5NxAEM63 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 24, 2026

¿Cómo aceptó los resultados Iván Cepeda?

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El excandidato presidencial enfatizó que su decisión de aceptar los resultados no obedece a una renuncia a sus convicciones, sino a un compromiso con la estabilidad del país. "He decidido aceptar el resultado (...) lo hago como un acto de responsabilidad democrática para contribuir al diálogo ciudadano", expresó Cepeda en la rueda de prensa.

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Asimismo, señaló que su reconocimiento es un "aporte a la paz", fundamentado en la creencia de que las diferencias políticas deben dirimir mediante el respeto a las instituciones y la participación ciudadana. Si deseas ver el video haz click acá.

No obstante, aclaró que aceptar el triunfo de su oponente no implica guardar silencio frente a hechos que considera graves y habrían marcado el desarrollo de la campaña electoral. Iván Cepeda anunció que iniciará un nuevo recorrido por el territorio nacional, manteniendo su postura crítica frente a ciertos eventos de la contienda.

Cabe destacar que el presidente electo Abelardo De la Espriella contó con el respaldo público de figuras internacionales como Donald Trump. Por su parte, el actual mandatario, Gustavo Petro, ya anunció el inicio del proceso de empalme con el equipo del nuevo mandatario para asegurar la transición de mando después del 7 de agosto.

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