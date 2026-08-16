Javier Fernández recibe dolorosa noticia: tres familiares murieron en el terremoto

El reconocido narrador deportivo Javier Fernández, conocido popularmente como el ‘cantante del gol’, atraviesa un difícil momento familiar luego de confirmarse el hallazgo de tres de sus seres queridos, quienes permanecieron durante más de 72 horas entre los escombros de una edificación que colapsó tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

Martín Vivas Jiménez, de 10 años; su madre, Alejandra Vivas Jiménez, de 35; y Amparo Jiménez Barona, de 78, fueron localizados sin vida este sábado 15 de agosto en el edificio Ana Pilar, ubicado en el barrio Cuarto de Legua, en el sur de Cali.

Durante varios días, Javier Fernández había seguido con preocupación las labores de los organismos de socorro y utilizado sus redes sociales para pedir oraciones y apoyo mientras los equipos de rescate intentaban encontrar a sus familiares.

Javier Fernández siguió la búsqueda desde el extranjero

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Cuando ocurrió el terremoto, Javier Fernández se encontraba fuera de Colombia. Desde el extranjero permaneció atento a las noticias relacionadas con la emergencia y compartió información sobre sus familiares, quienes habían quedado atrapados tras el colapso de la estructura.

Las labores de búsqueda estuvieron acompañadas por integrantes de la Defensa Civil, Bomberos y la Cruz Roja, quienes trabajaron durante horas entre los restos del edificio Ana Pilar.

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Mientras avanzaban las operaciones, la familia mantuvo la esperanza de recibir noticias positivas. Valeria Vivas Jiménez, hermana de Alejandra, permaneció pendiente de los trabajos y pidió apoyo para localizar a su madre, su hermana y su sobrino.

El propio narrador también recurrió a sus seguidores para solicitar acompañamiento durante esos momentos de incertidumbre.

“Yo sé que confiando en Dios… Les voy a pedir dos favores a todos: que oremos para que aparezcan, que oremos para que todo salga bien”, escribió Javier Fernández antes de que se conociera el desenlace.

La búsqueda se extendió durante más de tres días, mientras familiares y vecinos permanecían atentos a cualquier novedad en el lugar.

Javier Fernández confirmó la triste noticia

Finalmente, los organismos de rescate localizaron a los tres integrantes de la familia Vivas Jiménez. La noticia fue comunicada a los allegados después de concluir las labores de localización.

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Tras conocer el resultado de la búsqueda, Javier Fernández publicó un mensaje en sus redes sociales para agradecer a quienes lo acompañaron durante esos días.

“Gracias a todas las personas que me ayudaron, que compartieron, que oraron, que preguntaron. Ese apoyo no se olvida”, expresó inicialmente el narrador.

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Luego confirmó la pérdida de sus seres queridos con unas palabras de despedida: “Lastimosamente, mis familiares fallecieron. Los vamos a recordar siempre con amor. Que descansen en paz”.

La familia también difundió un comunicado para agradecer las muestras de solidaridad recibidas durante las jornadas de búsqueda.

“Con profundo dolor les comunicamos que Alejandra, Martin y doña Amparo descansan en paz junto a Dios”, señalaron sus allegados.

Foto Instagram Javier Fernández

La noticia tuvo un impacto especial debido a la edad de Martín, quien tenía apenas 10 años. Durante los días posteriores al terremoto, su familia había mantenido la expectativa de encontrarlo junto a su madre y Amparo.

En redes sociales también aparecieron mensajes de despedida de otros integrantes de la familia. Marcela Jiménez, familiar de los fallecidos, compartió fotografías y escribió: “Eran la razón, el amor, la alegría, las ganas de volver; eran el eje de la familia, la unión de todos”.

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La emergencia continúa en Cali

El hallazgo de los tres familiares de Javier Fernández puso fin a una extensa operación de búsqueda en el edificio Ana Pilar, pero las labores de los organismos de socorro continúan en distintos sectores afectados por el terremoto.

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Durante estos días, el ‘cantante del gol’ también había informado que la emergencia generó afectaciones entre otros integrantes de su familia y pérdidas materiales relacionadas con el fuerte movimiento.

La tragedia ocurrida en el sur de Cali se suma a las múltiples historias familiares que han marcado las labores de rescate posteriores al sismo. En el caso de Javier Fernández, fueron más de 72 horas de espera antes de conocer el destino de sus seres queridos.

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