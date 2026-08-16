Perritos y gatitos rescatados tras el terremoto muestran la otra cara de la tragedia

El terremoto de magnitud 7,4 que afectó diferentes zonas de Colombia también dejó historias que, en medio de la emergencia, han permitido conocer otra cara de la tragedia: la de los animales de compañía encontrados con vida entre los escombros.

Perros y gatos que quedaron atrapados en estructuras afectadas fueron auxiliados por equipos de rescate y, en algunos casos, pudieron regresar junto a sus familias.

De acuerdo con las cifras recopiladas hasta el 15 de agosto, la emergencia afectó a 448 municipios de 15 departamentos, con 294 personas fallecidas, 3.935 heridas y 320 desaparecidas. Además, más de 115.000 personas resultaron afectadas.



Mientras los organismos de emergencia continúan atendiendo a las comunidades, varios videos difundidos en redes sociales muestran los momentos en que los rescatistas también concentran sus esfuerzos en poner a salvo a los animales que quedaron atrapados.

Terremoto: el pitbull que fue encontrado entre los escombros en Cali

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Una de las imágenes que más llamó la atención corresponde al rescate de un pitbull encontrado con vida entre los escombros en las Torres de Limonar, en Cali.

En el registro se observa al animal desorientado y con una expresión de tristeza mientras los rescatistas revisan su estado.

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Uno de ellos intenta mantenerlo tranquilo acariciándole la cabeza, mientras los profesionales encargados de su atención comienzan a revisarlo y brindarle los cuidados necesarios.

El perro permanece tranquilo durante el procedimiento y permite que los integrantes del equipo de emergencia trabajen para ayudarlo. La escena se convirtió en una de las postales más llamativas de los rescates protagonizados por animales durante la emergencia.

Pero este no fue el único caso que generó reacciones.

Terremoto también dejó emotivos reencuentros con perros y gatos

En Pereira, un gato quedó atrapado entre los restos de una edificación afectada en el barrio Lorena. Bomberos de Medellín participaron en el rescate y lograron sacar al felino con vida mediante una maniobra para ponerlo a salvo.

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Tras ser retirado del lugar, el gato fue ubicado en una maleta especial para continuar con su atención y posteriormente ser revisado.

Otra historia se registró en Manizales, donde los bomberos rescataron a un gatito que había quedado atrapado entre estructuras afectadas por el sismo. Sin embargo, el momento que más llamó la atención llegó cuando los rescatistas lograron entregarlo nuevamente a sus propietarios.

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En las imágenes, la familia recibe al animal entre lágrimas, protagonizando un reencuentro marcado por la emoción después de la angustia generada por la emergencia.

A estas historias se suma el caso de Wendy, una perrita que permaneció atrapada durante cuatro días en la Comuna 19 de Cali. La Policía, mediante el Grupo de Carabineros, logró encontrarla y ponerla a salvo.

Según la información compartida, más de 40 animales han sido rescatados durante la emergencia, con algunos de ellos regresando junto a sus familias y otros quedando bajo cuidado temporal.

El lado animal de la emergencia tras el Terremoto

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Los rescates muestran que las labores de búsqueda no se han limitado a las personas afectadas por el Terremoto. Los equipos desplegados en las zonas de emergencia también han atendido llamados relacionados con perros y gatos que permanecían atrapados entre los restos de las edificaciones.

Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Armenia aparecen entre las ciudades que enfrentan importantes afectaciones y donde continúan las labores de asistencia.

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Mientras avanzan las tareas de recuperación, las imágenes de estos animales rescatados se han convertido en algunos de los momentos más emotivos registrados durante la emergencia. Entre ladridos, maullidos, revisiones veterinarias y reencuentros familiares, estas historias muestran cómo los equipos de rescate también están trabajando para devolver a salvo a los animales que quedaron separados de sus hogares tras el Terremoto.

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