Prometida de Juan Felipe Giraldo lo despide tras su muerte: “Fuiste el amor más completo”

Natalia Patiño confirmó la muerte de su prometido, Juan Felipe Giraldo, luego de que el joven fuera encontrado entre los escombros del Hotel Dibeni de Pereira, estructura que colapsó tras el terremoto que sacudió a Colombia.

La noticia llegó después de varios días de búsqueda y de la espera de sus familiares, que permanecieron atentos a las labores de los organismos de socorro para encontrar al joven de 24 años.

Juan Felipe había llegado a Pereira por motivos laborales y se hospedó en el Hotel Dibeni.

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El terremoto ocurrió pocas horas después de su llegada y terminó dejándolo atrapado entre los restos de la edificación.

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Mientras los equipos de rescate avanzaban en la zona, su familia mantenía la esperanza de encontrarlo con vida. Su padre, Hernán Giraldo, incluso permaneció en el lugar de la emergencia durante la búsqueda.

Finalmente, las autoridades reportaron la recuperación del cuerpo de Juan Felipe, identificado por sus familiares.

Natalia Patiño despidió a Juan Felipe con un mensaje

Tras conocerse el hallazgo, Natalia Patiño utilizó sus redes sociales para confirmar públicamente la muerte de su prometido.

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La joven compartió un video junto a Juan Felipe y varias fotografías en las que aparecen juntos. Las publicaciones estuvieron acompañadas por un mensaje que rápidamente llamó la atención de quienes habían seguido la historia del joven desaparecido.

“Fuiste el amor más completo que tuve”, escribió Natalia al despedir a quien tenía previsto convertirse en su esposo.

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El mensaje apareció después de varios días de incertidumbre, en los que la familia de Juan Felipe esperaba noticias desde Pereira.

La pareja tenía una fecha especialmente importante marcada en el calendario: este domingo tenían previsto casarse.

Juan Felipe Giraldo fue encontrado sin vida entre los escombros del Hotel Dibeni, en Pereira, tras el terremoto. /Foto: IA/redes sociales

Juan Felipe estaba a pocos días de casarse

Juan Felipe Giraldo tenía 24 años y era oriundo de Santuario, Antioquia. Se dedicaba al comercio y viajaba a diferentes municipios para ofrecer productos.

Según la información conocida sobre su último viaje, el joven llegó a Pereira durante la madrugada del lunes 10 de agosto. Su objetivo era continuar con su actividad comercial, pero terminó hospedándose en el Hotel Dibeni.

Horas después ocurrió el terremoto de magnitud 7,4 que afectó diferentes zonas de Colombia.

El colapso del hotel provocó que varias personas quedaran atrapadas bajo los escombros. Entre ellas estaba Juan Felipe.

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Desde ese momento, la historia del joven comenzó a conocerse mientras sus familiares intentaban obtener información sobre su paradero.

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Su padre, Hernán Giraldo, llegó hasta la zona de emergencia y acompañó de cerca las labores de búsqueda.

La esperanza se mantuvo durante los días siguientes, mientras los equipos especializados trabajaban entre los restos de la estructura.