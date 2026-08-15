“El terremoto me persigue”: Hermanos que sobrevivieron al sismo en Venezuela y ahora en Cali

¿Alguna vez has sentido que el destino te pone a prueba de la manera más dura posible? Esta es la realidad de Winder René Delfín Castillo, de 17 años, y su hermano Deivi, de 15.

Para ellos, la migración no solo fue un cambio de país, sino un intento desesperado por huir de la muerte que los encontró de frente el pasado 24 de junio en Venezuela.

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Ese día, la tierra se sacudió con fuerza en La Guaira. Winder recuerda que acababa de regresar de la playa y quería llevarse a su hermano menor, Moisés, pero su madre no se lo permitió.



Mientras caminaba con Deivi, comenzó el derrumbe. En un acto de instinto puro, Winder empujó a su hermano hacia una planta eléctrica para que se sujetara mientras él cerraba los ojos y esperaba que "sea lo que Dios quiera".

Al abrir los ojos, el mundo que conocían se había desplomado. Los hermanos tuvieron que buscar a sus seres queridos entre los escombros utilizando apenas un cuchillo de cocina y una pala.

La tragedia fue total: allí perdieron a su madre, Yusmari Cariosca Castillo, a su abuela y a su pequeño hermano Moisés. Con el corazón roto pero la necesidad de sobrevivir, viajaron a Cali, Colombia, donde su padre, Deivid Delfín, un barbero de 44 años, los esperaba para reconstruir sus vidas.

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¿Quiénes son los hermanos Delfín y por qué su historia se volvió viral?

Winder y Deivi son dos adolescentes venezolanos cuya capacidad de resistencia ha asombrado a miles de personas tras difundirse su testimonio en medios como la BBC y The New York Times.

Su historia se hizo viral no solo por la inmensa pérdida familiar sufrida en Venezuela, sino por la increíble coincidencia de enfrentar un segundo evento catastrófico en menos de dos meses en su nuevo hogar en Cali.

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Para ellos, el terremoto parece ser una sombra constante. En palabras de Winder tras lo ocurrido en Colombia, siente que el sismo lo persigue, marcando un recorrido de vida definido por la migración forzada y el trauma de la pérdida.

El lunes 10 de agosto (según los reportes del evento), cuando se encontraban en su casa en la capital del Valle del Cauca, la historia se repitió.

¿De cuánto fue el terremoto que afectó a Cali y dónde fue el epicentro?

El sismo que sacudió a los hermanos Delfín en Colombia tuvo una magnitud de 7,4. El epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, pero su impacto fue devastador en todo el occidente colombiano, incluyendo a Cali.

El movimiento ocurrió a las 7:34 de la mañana, mientras los jóvenes estaban dentro de su vivienda. Su padre, Deivid, estaba trabajando y corrió hacia la casa con la angustia de no encontrarlos inicialmente. Al ver que sus hijos habían logrado salir ilesos, no pudo contener las lágrimas.

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"Me daba miedo lo que viví ya, lo que vivieron mis hijos. No quiero que les pase nada", relató el padre, quien confesó haber sentido el mismo pánico que durante la tragedia de junio.

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A diferencia de lo ocurrido en Venezuela, esta vez la familia Delfín resultó ilesa, aunque pasaron horas afuera de su casa por temor a las réplicas.

No obstante, el balance general del sismo en Colombia es crítico: hasta el último reporte oficial se registran 273 muertos, más de 3.800 heridos y 377 desaparecidos.

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Los equipos de rescate continúan trabajando intensamente en los escombros, superando ya la denominada "ventana de vida" de 72 horas, con la esperanza de hallar más sobrevivientes en medio del desastre que ha dejado a más de 115.000 personas afectadas en todo el país.