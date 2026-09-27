Fallece el estudiante que ingresó armado y disparó dentro de un colegio de Medellín

El caso que generó momentos de tensión en una institución educativa de Medellín tuvo una nueva actualización. Johan Sebastián Ovalle Vélez, de 17 años, falleció después de permanecer más de dos semanas bajo atención médica tras resultar gravemente herido durante una emergencia ocurrida el pasado 9 de septiembre en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en el sector de Villa Hermosa.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el adolescente habría ingresado al establecimiento educativo con un arma traumática y realizó varias detonaciones mientras estudiantes y docentes se encontraban en jornada escolar.

La emergencia provocó que integrantes de la comunidad educativa buscaran resguardarse mientras se atendía la situación. En medio de lo ocurrido, el joven sufrió una grave lesión en la cabeza con el arma que portaba, en circunstancias que todavía son materia de investigación.



El fallecimiento se registró durante la tarde del viernes 25 de septiembre en el Hospital San Vicente Fundación, donde permanecía bajo atención médica debido a la gravedad de sus heridas.



Medellín: así ocurrió la emergencia dentro del colegio

Los hechos ocurrieron en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en el barrio Villa Lilliam, en el sector de Villa Hermosa, en el oriente de Medellín.

Según los reportes conocidos, el estudiante de décimo grado habría ingresado por una de las rejas exteriores del colegio. Una vez dentro, habría realizado varias detonaciones con un arma de menor letalidad, situación que generó preocupación entre alumnos, docentes y directivos.

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Durante la emergencia, otros dos estudiantes habrían intentado neutralizarlo. Fue en medio de esa situación cuando el joven resultó gravemente herido en el cráneo.

La información oficial señala que la lesión, al parecer, se produjo de manera accidental. Sin embargo, las circunstancias exactas en las que ocurrió permanecen bajo investigación.

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Tras recibir los primeros auxilios, el menor fue trasladado de urgencia a la Clínica Sagrado Corazón. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue remitido a un centro hospitalario de alta complejidad, donde continuó bajo atención médica hasta su fallecimiento.

Medellín: el estudiante tenía seguimiento por parte de Educación

Luego de la emergencia, también se conoció que el adolescente contaba con un esquema de semiescolarización debido a situaciones relacionadas con la convivencia que se habían registrado desde 2025.

La Secretaría de Educación de Medellín confirmó, además, que sobre el estudiante existía un seguimiento activo mediante la estrategia de atención en salud mental conocida como 'Código Dorado'.

Este elemento hace parte de la información que ahora revisan las autoridades para establecer el contexto que rodeaba al menor antes de los hechos ocurridos en la institución educativa.

Por ahora, no existe una conclusión definitiva sobre las circunstancias que llevaron al adolescente a ingresar con el arma al colegio. Entre las hipótesis que se mantienen bajo análisis aparecen posibles situaciones de matoneo escolar o presiones externas, de acuerdo con la información conocida durante las investigaciones.

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Dos adultos fueron capturados durante la emergencia

El caso ocurrido en Medellín también derivó en una investigación contra dos adultos, de 37 y 46 años, quienes fueron capturados en flagrancia el día de los hechos.

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Según la información entregada, ambos habrían ingresado de manera irregular a la institución educativa con el propósito de recuperar el arma utilizada durante la emergencia.

La Fiscalía General de la Nación adelanta los procesos correspondientes contra estas dos personas. De acuerdo con el reporte suministrado, enfrentan cargos relacionados con la presunta instrumentalización de menores de edad para la comisión de delitos y el porte ilegal de armas.

Las autoridades también establecieron que, después de la emergencia, dos personas habrían ingresado al establecimiento educativo y retirado el arma involucrada. Las cámaras de seguridad fueron determinantes para avanzar en su identificación.

La investigación continúa para establecer con precisión qué ocurrió dentro de la institución educativa el 9 de septiembre, las circunstancias en las que el joven sufrió la lesión y el contexto que rodeó toda la emergencia.

Con el fallecimiento de Johan Sebastián Ovalle Vélez, ocurrido el 25 de septiembre, el caso entra en una nueva etapa mientras las autoridades avanzan en las indagaciones relacionadas con lo sucedido en este colegio de Medellín.

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