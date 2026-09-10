Esta sería la razón por la que estudiante en Medellín ingresó armado al colegio; planeó

Las autoridades avanzan en la investigación para establecer qué llevó a un estudiante de 17 años, de décimo grado, a ingresar armado a la Institución Educativa Gabriel García Márquez, en Medellín, durante la mañana de este miércoles 9 de septiembre y ocasionar todo un caos en el que él mismo terminó gravemente herido.

Y aunque hasta el momento todo son hipótesis, una de las que más toma fuerza tiene que ver con una presunta reacción airada del estudiante luego de que las directivas del colegio tomaran decisiones sobre su escolaridad.

El hecho ocurrió entre las 8:00 y las 8:10 de la mañana. De acuerdo con los reportes preliminares, el adolescente habría ingresado al plantel escalando una de las tapias que rodean la institución, para evadir los controles de acceso ya que portaba un arma de menor letalidad.



Una vez dentro, el joven se dirigió hacia el patio principal y accionó el arma en varias oportunidades. Las detonaciones generaron alarma entre estudiantes y profesores, quienes se refugiaron en los salones y aseguraron las puertas para evitar que el atacante pudiera ingresar.



Al no lograr ingresar a ningún salón el estudiante habría intentado acceder por la fuerza a las oficinas de la rectoría, que también ya habían sido aseguradas resguardando personal. En medio de la situación el estudiante se apuntó la cabeza y accionó el arma que llevaba, generándose una seria lesión.

¿Por qué el estudiante ingresó armado buscando profesores?

Una de las hipótesis que manejan los investigadores está relacionada con la presunta intención de amedrentar o causar daño al personal docente. De acuerdo con la información preliminar, el joven habría llegado al colegio buscando puntualmente a una profesora; sin embargo, esto aún es investigado para establecer el objetivo del menor de edad.

Pues también se dice, extraoficialmente, que todo se habría desencadenado a raiz de un conflicto con docentes ocurrido una semana antes a los hechos y de la que se determinó la desescolarización del joven; dicha decisión habría sido tomada de mal manera por parte del joven quien además tiene antecedentes de violencia.

Publicidad

“Desde el año pasado el joven presentaba situaciones agresivas y violentas, contra docentes y compañeros, por lo que se activó el plan de acompañamiento psicológico. Recientemente manifestó que no quería seguir siendo tratado en este protocolo”, señaló el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

La decisión de los directivos y docentes de permitirle al joven terminar su año en casa, con seguimiento académico, se dio luego de que la situación de comportamiento y agresividad del estudiante se agudizara en las últimas semanas, generando un riesgo no solo para docentes sino también para los compañeros y otros menores de edad pertenecientes al colegio.

Publicidad

Esta decisión, aunque no estaba en firme por el resto del año, se iba a mantener, por lo menos, mientras al estudiante se le hacía una nueva valoración psicológica y comportamental.

Mientras avanzan las pesquisas para establecer el móvil del ataque, las autoridades también analizan los antecedentes del adolescente dentro del entorno escolar.

Según información entregada por la administración municipal, hay reportes de comportamientos agresivos y episodios de crisis emocionales en el estudiante. Ante esta situación, se habría activado el Código Dorado para facilitar su remisión al sistema de salud, además de ofrecerle acompañamiento psicosocial mediante la estrategia Escuela Entorno Protector.

Las autoridades señalaron que, en días recientes, el menor había rechazado continuar con dicho acompañamiento. Aun así, la Secretaría de Educación habría reiterado a su acudiente la importancia de mantener el proceso de atención.

Dos adultos habrían aportado el arma al estudiante para ingresarla al colegio

Por ahora, las pesquisas también buscan determinar la procedencia del arma, la relación entre el estudiante y los dos adultos capturados y si existió algún tipo de coordinación previa.

Publicidad

Uno de los elementos que ahora concentra la atención de los investigadores está relacionado con las cámaras de seguridad de la institución ya que las grabaciones permitieron establecer que dos hombres ingresaron al colegio después de ocurrido el ataque y habrían retirado el arma que permanecía en el lugar.

Los dos sujetos fueron ubicados y capturados por las autoridades en el sector. Se trata de hombres de 37 y 46 años, quienes deberán responder ante la justicia por los delitos de porte ilegal de armas de fuego e instrumentalización de menores de edad para la comisión de delitos.

Publicidad

Este hallazgo abrió una nueva línea de investigación para determinar si detrás de lo ocurrido habría una estructura criminal y cuál habría sido su relación con el adolescente.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, señaló que las autoridades buscan establecer quiénes son los dos capturados, a qué organización podrían pertenecer y si estarían relacionados con actividades ilícitas en la zona.

“Necesitamos que no solamente paguen estos dos sujetos, sino que también hacemos responsable operativamente a la estructura que esté detrás de estos sujetos”, manifestó el funcionario al referirse a la investigación.