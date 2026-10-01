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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Papá de Luis Andrés Colmenares comparte su dura realidad a 16 años de su muerte

Papá de Luis Andrés Colmenares comparte su dura realidad a 16 años de su muerte

Luis Alonso Colmenares compartió en sus redes sociales una reflexión sobre cómo vive esta época del año, marcada por la muerte de su hijo.

Collage fotográfico de Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares
A 16 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, su padre ha compartido reflexiones sobre la dolorosa ausencia de su hijo
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

A 16 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, su padre, Luis Alonso Colmenares, compartió una sentida reflexión en redes sociales sobre el impacto emocional que le genera la llegada del mes de octubre.

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El caso de Luis Andrés Colmenares, quien murió el 31 de octubre de 2010 después de asistir a una fiesta de Halloween en Bogotá, se convirtió en uno de los procesos judiciales que más atención generó en Colombia durante los últimos años, debido a las diferentes hipótesis y controversias que surgieron alrededor de su muerte.

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¿Cuál fue la reflexión del padre de Luis Andrés Colmenares?

Luis Alonso Colmenares expresó públicamente el dolor que le genera atravesar nuevamente esta época del año sin la presencia de su hijo. En su mensaje, aseguró que, 16 años después, la pérdida continúa siendo una experiencia dolorosa.

“16 años caminando octubre y no pasa un día en que el dolor no me recuerde que ya no estás, Luis Andrés. Hay meses que pesan más que el calendario; este es uno de ellos. Solo quien ha perdido un hijo sabe lo que es despertar con el alma rota y aun así levantarse. Hoy, otra vez, quisiera despertar en noviembre”, mencionó.

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Asimismo, manifestó su deseo de reencontrarse con su hijo en otro plano y pidió fortaleza para continuar adelante. “Dios mío, bendícenos con fortaleza y perseverancia para seguir el camino hasta que se haga tu voluntad. Concédele descanso eterno a mi hijo hasta que volvamos a encontrarnos. Te amo, hijo. Siempre”.

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¿Cómo fue el caso de Luis Andrés Colmenares?

El 31 de octubre de 2010, Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes, murió después de asistir a una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá. Su cuerpo fue encontrado posteriormente en el caño del parque El Virrey.

Durante la investigación surgieron diferentes hipótesis sobre las circunstancias de su muerte. El caso derivó en un proceso judicial contra Laura Moreno y Jessy Quintero, quienes fueron investigadas por su presunta responsabilidad en los hechos.

En 2017, ambas fueron absueltas en primera instancia. Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá mantuvo la absolución de Laura Moreno y declaró prescritos los delitos por los que era procesada Jessy Quintero.

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En abril de 2026, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la absolución de Laura Moreno y confirmó la prescripción respecto de Jessy Quintero. La Sala de Casación Penal señaló que las pruebas no permitían establecer de manera definitiva el origen de las lesiones que presentaba Colmenares y que existía una duda insalvable sobre si fueron ocasionadas por terceros.

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Luis Andres Colmenares, estudiante de Los Andes que apareció sin vida en el caño El Virrey, en Bogotá, tras asistir a una fiesta de disfraces con Laura Moreno y otros compañeros.
Laura Moreno y Luis Andres Colmenares
/ FOTO: Tomada de redes sociales

De esta manera, quedó en firme la decisión judicial respecto de las dos mujeres, mientras que el caso continúa siendo recordado por la familia Colmenares y por la opinión pública debido a las diferentes hipótesis que surgieron durante la investigación.

Además, el hermano de Luis Andrés Colmenares pasó por los micrófonos de La Kalle y explicó anteriormente las razones por las que Carlos Cárdenas quedó en libertad antes de que se resolvieran los procesos relacionados con Laura Moreno y Jessy Quintero.

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