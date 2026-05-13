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El detalle por el que Carlos Cárdenas quedó libre en caso Colmenares y no fue condenado

El hermano de Luis Andrés Colmenares explicó los motivos por los que Carlos Cárdenas quedó libre en el caso y detalló las circunstancias que llevaron a esa decisión.

Jorge Colmenares cuenta porque Carlos Cárdenas fue puesto en libertad
El detalle por el que Carlos Cárdenas quedó libre en caso Colmenares y no fue condenado
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de may, 2026

Pese a la decisión de la Corte que absolvió a Laura Moreno el pasado 17 de abril en el caso Colmenares, Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés Colmenares, habló sobre la absolución de Carlos Cárdenas, una situación que calificó como una lucha larga y compleja, especialmente porque él fue el primero en quedar fuera del radar de las autoridades.

Jorge inició comentando que el proceso contra Carlos Cárdenas marcó un hito en la investigación, aunque no terminó en condena. Según explicó, esta fue la primera vez que una instancia judicial de alto nivel validó la tesis de que Luis Andrés no murió por un accidente.

"Fue un avance hacia el proceso porque es un proceso en donde por primera vez el Tribunal de Bogotá menciona que sí existía un homicidio", explicó. Además recordó como en sus momento las autoridades mencionaron que reconocieron lo ocurrido con Andrés, pero, esto no fue suficiente para encarcelar a Cárdenas.

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¿Por qué Carlos Cádenas no fue a la cárcel en el caso Colmenares?

Sin embargo, pese a estas pruebas, Jorge explicó que la razón jurídica por la cual Carlos Cárdenas recuperó su libertad y no fue sentenciado radica en un principio fundamental del derecho: la duda a favor del reo, en la que se probó la existencia de una agresión en Andrés Colmenares, no se pudo establecer con certeza quién propinó los golpes.

"No lo podemos condenar a él por lo mismo, porque hay un principio y es que en duda absuelven a la persona que están procesando. Y no hay una prueba cierta en donde se demuestre que él fue el que ocasionó los golpes", sentenció el abogado, agregando que esta falta de "prueba reina" llevó a que el caso se tipificara como un homicidio comprobado, pero sin responsables identificados.

Puedes leer: Prueba reina en Caso Colmenares estaría en Medicina Legal: “¿Quién la desapareció?”

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De igual forma, Jorge Colmenares no dudó en señalar a la Fiscalía General de la Nación como la principal responsable de que no existieran pruebas contundentes. En primera instancia criticó al fiscal asignado, quien según él intentó sepultar el caso desde el inicio.

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"El primer fiscal que tuvo el proceso de mi hermano lo quiso archivar... ese era el deber que tenía el primer fiscal, solicitar esas cámaras, solicitar la ropa de mi hermano, pero no lo hizo", afirmó Jorge que estos errores fueron cruciales para que no se haya podido encontrar un culpable en esta situación tras 16 años.

Además, el constante cambio de investigadores afectó la continuidad del proceso. "Tanto cambio de fiscal, cada uno quería llevar su teoría, cada uno quería mostrar el caso a su manera, fue la que generó que existieran esas ineficiencias", concluyó Jorge con relación a lo ocurrido.

Pese a la decisión de la Corte, la familia de Colmenares aseguró que en estos momentos desea es obtener un poco de paz, a lo cuál, Jorge invitó tanto a Jessy Quintero y Laura Moreno a tener una charla de mujeres con su mamá, pero, que todavía seguirán luchando por la verdad ocurrida con Andrés y si toca, llevarán el caso a instancias internacionales.

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