Gobierno declara nuevo festivo en Colombia por Día de la Virgen de Chiquinquirá

El Gobierno Nacional sancionó oficialmente la ley que establece un nuevo festivo en Colombia, dado a esto, se aumentaron los días feriados a 19 en total de días de descanso oficial en el país, con esta medida se rinde homenaje a la Virgen de Chiquinquirá, patrona de los colombianos.

Gracias a la nueva normativa se declara el 9 de julio como la Fiesta Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Así mismo, se conoció que esta fecha no es solo una celebración religiosa, sino que también busca exaltar la importancia histórica, cultural y turística del municipio de Chiquinquirá.

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Además, se busca con está iniciativa conmemorar hitos fundamentales para la región, como los 440 años del milagro de la renovación de la imagen de la Virgen, el cuál ocurrió en 1586 y los 216 años de la declaración de Chiquinquirá como Villa Republicana. Además, se recuerda la visita del papa Juan Pablo ll recuerda la visita del papa Juan Pablo II hace 40 años.



"Declárase el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que se conmemora el 9 de julio de cada año, como día festivo de carácter nacional, de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República de Colombia. Por consiguiente, todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado por la celebración de carácter religioso. Se aplicarán las disposiciones de la ley 51 de 1983 para efectos", se lee en la ley sancionada.

¿A partir de qué año aplica el descanso por el Día de la Virgen de Chiquinquirá?

El nuevo festivo en Colombia comenzará a aplicarse desde este año 2026. Al ser una ley ya sancionada por el Ejecutivo, su cumplimiento es de carácter nacional y obligatorio para todos los sectores. Pese a que la fecha es el 9 de julio, la legislación colombiana se rige por la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani.

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Debido a esta norma se estipula que ciertos días festivos que caen entre semana deben trasladarse al lunes siguiente para evitar la fragmentación de la semana laboral y fomentar el turismo. Por este motivo, el descanso remunerado por el Día de la Virgen de Chiquinquirá se disfrutará el lunes 13 de julio.

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Por lo cuál, el mes de julio contará con dos puentes festivos consecutivos, sumándose al tradicional 20 de julio, que en 2026 también caerá un lunes. De igual forma, la ley establece que este día es un descanso remunerado obligatorio tanto para los trabajadores del sector público como del privado.

Y también, se conoció que las empresas deberán ajustar sus cronogramas de productividad, mientras que el sector turístico espera un dinamismo económico importante, especialmente en los centros de peregrinación de Boyacá.

Además del descanso, la norma autoriza al Gobierno a destinar recursos para obras de infraestructura y conservación del patrimonio en Chiquinquirá, incluyendo mejoras en el sistema de acueducto y proyectos audiovisuales para difundir la historia de la región.