Hallan sin vida a reconocido cantante de música popular en Meta; estaba en la orilla de un río

El cantante de música popular Jeisson Cruz fue hallado sin vida a orillas del río Guatiquía, en el departamento del Meta. El artista permanecía desaparecido desde la tarde del sábado 26 de septiembre, cuando sus allegados perdieron toda comunicación con él.

Las autoridades informaron que el cuerpo presentaba una herida provocada por un arma de fuego, por lo que la principal hipótesis de la investigación apunta a un posible homicidio.

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Cronología de la muerte de Jeisson Cruz

Todo comenzó alrededor de las 6:00 de la tarde del sábado 26 de septiembre, cuando se conoció la alerta por la desaparición del artista. Ante esta situación, sus allegados iniciaron una búsqueda por diferentes zonas de la región.

Sin embargo, las labores de búsqueda terminaron cuando habitantes de la zona y organismos de socorro reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en la ribera del río Guatiquía, en Villavicencio.

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Tras recibir el reporte, las autoridades se desplazaron hasta el lugar para realizar la inspección técnica del cadáver y confirmar su identidad. El perímetro fue acordonado con el objetivo de preservar la escena y facilitar la recolección de los primeros elementos materiales probatorios.

Una trágica noticia enluta a familiares, amigos y seguidores del cantante de música popular Jeisson Cruz, quien había sido reportado como desaparecido desde las 6:00 de la tarde del pasado sábado.



Tras varios días de búsqueda, el cuerpo del artista fue encontrado a orillas del… pic.twitter.com/8ueMPfeQLd — Steven Liévano (@StevenLievano) September 29, 2026

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¿Cómo fue la muerte de Jeisson Cruz?

De acuerdo con información difundida por varios medios de comunicación, el cuerpo de Jeisson Cruz presentaba una herida ocasionada por un proyectil de arma de fuego.

Este hallazgo llevó a los investigadores a orientar el caso hacia una posible muerte violenta, aunque las circunstancias exactas de lo ocurrido todavía son materia de investigación.

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Actualmente, los peritos e investigadores adelantan la recolección de testimonios, el análisis de elementos materiales probatorios y la reconstrucción de las últimas horas del artista.

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El objetivo de las autoridades es esclarecer qué ocurrió desde el momento en que se reportó su desaparición hasta su posterior localización sin vida. Por ahora, no se han revelado los nombres de posibles sospechosos ni los móviles que estarían detrás del caso.

Así despidieron a Jeisson Cruz

Tras confirmarse la muerte del cantante de música popular, la comunidad del Meta expresó su pesar a través de redes sociales, donde aparecieron numerosos mensajes lamentando su fallecimiento.

“Esto es de no creer” y “siempre lo llevaremos en la mente y el corazón” fueron algunos de los mensajes compartidos por personas que recordaron su trayectoria y destacaron su voz durante sus presentaciones.

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Entretanto, los familiares de Jeisson Cruz esperan los resultados de Medicina Legal y nuevas actualizaciones sobre la investigación que adelantan las autoridades judiciales.